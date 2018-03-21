日式無菜單料理　張志民的創業傳奇

學徒出身的張志民，在近30年的廚藝生涯中，曾經是大餐廳的副主廚，自創事業，是在黃昏市場賣鵝肉，還曾到日本考察，將日本流行的「立食」文化引進市場，掀起風潮。打拼過市場人生，張志民決定「升級」轉型，第一仗是挑戰台中美食圈的一級戰區，在公益路成立鵝房宮旗艦店，經營無菜單日式料理，試營運第一天，就見熱愛美食的前立委顏清標上門嚐鮮，並豎起大拇指稱「讚」！



▲前立委顏清標是饕客，鵝房宮旗艦店試營運第一天就上門嚐鮮，並大聲稱讚。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.21)

在餐飲界已打出一片江山的張志民，人稱「TORO桑」，談起他的市場人生，還真是充滿傳奇色彩。張志民說，學徒出身的他，退伍後憑著一手廚藝，很快就在大餐廳找到工作，而且步步高升，短短四年就升到行政副主廚。這時，有人邀他到黃昏市場設攤創業，對於要從大餐廳走入市場，張志民坦言「很掙扎」。

「幸好沒有太短視，20幾年的市場人生，真的為自己開創了一番事業！」張志民回憶創業之始，他是在北屯一點利黃昏市場賣鵝肉起家，後來憑著在大餐廳那幾年磨下的手藝，賣的東西越來越多，有鵝肉、烤魚等熟食，還有日式料理及沙鍋魚頭等。甚至引進日本流行的「立食」文化，帶動了台灣市場的「站著吃」風潮。

20幾年來，張志民在市場的經營模式，一直在轉變創新，生意也越做越大，從創業第一天，營收2000元，到如今，不但創立鵝房宮品牌，6年多前，轉做無菜單料理後，慕名而來的饕客更多，假日營業額破5萬是常事，日營收大幅飆升20幾倍，假日總是一位難求。



▲走入鵝房宮旗艦店，迎面是方型「超級板前」，客人坐在板前，邊吃邊欣賞師傅手藝，沒有三兩下，可不敢輕易站上。（圖／金武鳳攝 , 2018. 3.21)

「人總是要不斷超越提升的！」打拚過市場人生後，張志民決定升級轉型，第一仗就挑戰台中一級戰區的公益路，打造全新鵝房宮旗艦店，佔地200多坪，是日式庭園風格。走入餐廳，映入眼簾的是大塊檜木打造的正方型『超級板前』，張志民表示，一開始就鎖定日本「相撲土俵」意象來設計空間。因為，能站在「板前」的師傅，多必須跟相撲力士一樣，身經百戰，累積豐富實戰功力，方能揮灑創意跟美感，為客人提供獨特風味美食。.



▲鵝房宮旗艦店是無菜單料理，依現有食材搭配客人口味，端上美味佳餚（圖／金武鳳攝 , 2018.3.21)

旗艦店雖延續鵝房宮的無菜單料理特色，但在食材來源上，卻更精挑細選！海鮮魚貨有來自日本北海道的高檔貨；更有基隆八斗子、宜蘭南方澳當日直送的漁港現撈仔，再由經驗豐富的師傅，依當日食材與客人口味，決定如何烹調美食饗宴。所以說，如果師傅端出的菜色，是以日式食材，卻用法式擺盤呈現，您也別太驚訝。

來到旗艦店，也吃得到鵝房宮招牌美食─日式丼飯，尤其是那道「相撲力士丼飯」，氣勢無敵，相當於20人份的肉與丼飯，盛在特製的超大食盤裡，光是那比臉盆還大的份量，就讓人大開眼界。24日開幕當天，將搭配相撲力士出場而首度亮相！當天還有特別嘉賓911樂團成員，全體到場「站台」祝賀，盛況可期。



