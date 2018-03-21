好美好方便！鄭文燦推動交通節點微整形

桃園市長鄭文燦今（21）日下午前往桃園慈護宮前廣場，視察桃園火車站周邊微整形改善工程，鄭市長表示，市府推出鄰里級交通工程及公共工程微整型計畫，該示範計畫自桃園火車站、慈護宮至南門國小，共涵蓋7個里，主要針對桃園火車站周邊的重要交通節點，進行微整型改善，包括：增加停車空間、人行道、鐵馬驛站以及完善汙水下水道系統等人本計畫。市府並配合桃園鐵路地下化期程，後續也將推出第二個微整型改善示範區，打造整體友善的交通環境，讓生活環境更好，市民生活更方便。
鄭文燦指出，市府自104年起即開始整頓桃園火車站周邊交通，包括：拆除中正路人行地下道、延平地下道改善更新、設置風雨走廊等計畫。此次桃園火車站周邊微整形改善計畫，將設置465個汽機車停車位，包括：利用憲兵隊舊址及慈護宮旁國有土地新設停車場、三民陸橋新設機車停車區，解決慈護宮周邊交通問題。
鄭文燦說，市府與台鐵協調取得2公尺用地，設置長壽街實體人行道，無法退縮之處則設置綠線標線型人行道，作為高性能標誌，並配合學校安全計畫，持續完善周邊道路標誌系統，讓學童、市民走在人行道更安全。
鄭文燦強調，桃園舊火車站站體仍有許多空間待活化，市府規畫利用舊火車站廁所轉型為鐵馬驛站，提供腳踏車停放空間。另外，目前汙水下水道系統永安路至三民路段已完成，將接至八德段，未來2年內，完成桃園市區的接管。同時，配合後巷環境改造計畫，將陰暗後巷轉型為明亮、乾淨的巷道，並參考大溪一心里推動經驗，請水務局編列預算協助推動改造。
鄭文燦說，桃園火車站是桃園的交通樞紐，桃園鐵路地下化目前正在綜合規畫程序，約需7至8年完工，待完工後，將消除三民陸橋、民族陸橋、桃鶯陸橋、林森地下道，並新增25米的路廊，也會進行都市計畫，設置大型停車場，桃園將會呈現不一樣的風貌。
▲桃園市長鄭文燦象徵性地畫上三民橋下機車停車格的最後一道格線。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.21）