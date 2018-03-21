好美好方便！鄭文燦推動交通節點微整形

桃園市長鄭文燦今（21）日下午前往桃園慈護宮前廣場，視察桃園火車站周邊微整形改善工程，鄭市長表示，市府推出鄰里級交通工程及公共工程微整型計畫，該示範計畫自桃園火車站、慈護宮至南門國小，共涵蓋7個里，主要針對桃園火車站周邊的重要交通節點，進行微整型改善，包括：增加停車空間、人行道、鐵馬驛站以及完善汙水下水道系統等人本計畫。市府並配合桃園鐵路地下化期程，後續也將推出第二個微整型改善示範區，打造整體友善的交通環境，讓生活環境更好，市民生活更方便。

鄭文燦指出，市府自104年起即開始整頓桃園火車站周邊交通，包括：拆除中正路人行地下道、延平地下道改善更新、設置風雨走廊等計畫。此次桃園火車站周邊微整形改善計畫，將設置465個汽機車停車位，包括：利用憲兵隊舊址及慈護宮旁國有土地新設停車場、三民陸橋新設機車停車區，解決慈護宮周邊交通問題。