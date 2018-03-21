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那年我被反同團體提告　專訪性平教師劉育豪

今日觀點2018/03/21 18:00
那年我被反同團體提告　專訪性平教師劉育豪（圖／今日觀點）
那年我被反同團體提告　專訪性平教師劉育豪（圖／今日觀點）

性平教師劉育豪，又有人稱他「保險套老師」，因為在國小課堂中，以假陽具、保險套進行性平教育受到關注，曾被反對人士投訴教育部與監察院，甚至被舉發涉嫌公然猥褻，令他為此疲於奔命。不過，劉育豪卻發現：「他們（小學生）是很熱切地想知道，你想跟他們說什麼…」，更加深他對小學生性平教育的熱情與投入。

「課程繪本包含《一家三口》（描述同性戀企鵝的家庭故事）、《爸爸的室友》，之前日本一對女同志在迪士尼結婚，有人畫成漫畫我也買給小孩看。我的方式不是刻意講故事而是買書跟孩子簡介，有興趣就去翻，讓他們自然處於有這個資訊的環境。」

劉育豪老師任教於高雄市港和國小，除了靠繪本輔助教導性平課程外，他也是同志繪本《阿肯的歡樂之家》的作者，先前電視台至課堂拍攝上課實況，黑板上「保險套」三個字讓他成為反同團體與保守人士的眼中釘。

反同人士在社群軟體上刊載具有煽動性標語的影片攻擊劉育豪，並貼出各級機關電話，發動人海戰術要家長打進去「聲援」。自此，網路上謾罵與嘲諷不斷，而劉育豪在小學課堂上特殊的性教學內容被媒體刊載後，甚至還被控公然猥褻⋯⋯。

談起那場事端，劉育豪苦笑說：「這堂課預告很久了，他們其實會期待。但期待不是獵奇，不是國中生那種怪笑，他們是很熱切地想知道你想跟他們說什麼。」

性教育這檔事，雖以教育為名，但社會總羞於開口，要當這方面的人師不少人都害臊得要命，只想把責任丟給時間，長大就會懂。劉育豪談性教育，告訴學生保險套的社會意義，但說起剛起步的那年，他也曾有包袱，「覺得很尷尬啊，那時候沒用假陽具還用小黃瓜代替。」

小黃瓜在課堂上一支獨秀好幾年，直到數年後畢業的學生忍不住告訴他：「老師，我覺得你用那個很奇怪、很不擬真。」劉育豪笑說，過去都是使用代替品，直到去年課程才開始使用假陽具，過去設想不周全，近年才想得比較全面。

但在課堂上提保險套、假陽具代價不小，保守人士想問「我要怎麼教小孩」，反對聲浪撲天而來，但社會與家庭往往就是充滿暗示的容器，無時無刻都有消息迴盪。

「很多小孩一開始認識到性器官與性交都是從大人口中的髒話。整個社會的性刺激太多，包括電影、連續劇，都在告訴彼此必須有個伴侶，伴侶又可能會發展出怎麼樣的關係。」

若說學生像白紙，但社會本身便是一個大染缸，白紙浸泡其中難免染黑染黃，「我們的社會一直在告訴孩子資訊，卻不願公開談論。我們用正當管道跟孩子談，很多人又覺得不可以。」站在教育者立場，端正學生的思維、澄清是非，為此解惑也是為人師的職責。

面對外界屢屢將性教育污名化，劉育豪表示，教學生認識保險套並非鼓勵濫交，而是出於慎重與尊重，愛自己的同時也要愛他人。（圖／記者許維寧攝）
面對外界屢屢將性教育污名化，劉育豪表示，教學生認識保險套並非鼓勵濫交，而是出於謹慎與尊重，愛自己的同時也要愛他人。（圖／記者許維寧攝）

然而這場解惑談何容易，《性別平等教育法》制定至今已超過十年，第17條記載，國中小學除應將性平教育融入課程外，每學期應實施性平教育相關課程或活動至少四小時。

但即便納入法規、作為課程要求依據，劉育豪卻認為，在校園內落實得並不理想。「大部分老師在師培過程中還沒有這個法，也許對這些觀念比較抗拒。近幾年師培才納入，但性平課列為選修，沒有強制規定，老師也可以不選。」

第一線的老師缺乏對性教育的認知，但面對的卻是資訊爆炸下承接各種觀念洗禮的學生。劉育豪認為，很多老師對性平法的概念仍停留在性侵害處理法、事後處理，但更為積極的教育面，教學現場的認知仍有不足。加上法規雖規定每學期至少累計四小時課程，但上有政策下有對策，教師只要期末能給出報告，拿得出文件便算過關，內容真偽不得而知。

為人師近二十年，劉育豪觀察，老師的態度也會影響同儕間的互動，學生其實很機敏，能透過老師的言談舉止得知其態度，如果老師對班級裡某些性別氣質抱持偏見，在互動過程中讓學生感覺老師本身也不喜歡這樣的學生，便可能間接促成同儕間的排擠。

「老師表現出不喜歡某人其他學生也會知道，會欺負人的學生，會覺得自己好像有個靠山。」他還說：「如果我要預防這些性別問題的事端，前端的教育應該先做好。」

預防勝於治療，劉育豪多用專題方式談性平教育，一週兩堂課，或上完正課時運用剩餘時間做「融入式教學」，結合正課談性平，「先看班上有什麼需求或相關問題，只要同學有疑惑，就把它發想成適合全班的課程。」

劉育豪致力推廣性別平權議題，課堂之外，也舉辦演講、巡迴說故事。（圖／劉育豪提供）
▲劉育豪致力推廣性別平權議題，課堂之外，也舉辦演講、巡迴說故事。（圖／劉育豪提供）

回憶當年，教書第一年就上性教育，六年級生熱衷配對、對身體變化感興趣，情竇初開又將步入中二生的年紀，總有很多事可以跟同學聊聊。

「我有學生很喜歡罵同學搞GAY、死玻璃，同性戀數十年來都是罵人詞彙，拿來罵人就仍存在負面印象。單純罵學生只有遏阻的效果，我就想，要怎麼跟大家說只是出於不認識，才覺得可以拿來罵人。」

12歲身體開始產生變化，正是時候談論人生議題，但如何讓學生願意聆聽，關鍵在於「引起動機」，「要從他們的生命經驗出發，引起的動機對了，就會願意參與課程。」後續只要用學生懂的語彙，再解釋清楚即可。

先前，劉育豪帶學生認識保險套，於課堂中一起談論保險套的社會性意義，但要如何講到學生能吸收，並非單刀直入，而是要有連貫性的鋪陳。「現在的孩子刺激太多，很小就認識到男女器官的不同，我必須先跟他們解釋兩性差異，我先用繪本《薩琪到底有沒有小雞雞》講身體構造差異。」

從兩性的生理差異，再推及戀愛後的生理需求、男女性行為，以此作為談論保險套的基礎知識。劉育豪設想一套學生能理解的步驟，從主要物件反推，以此延伸出一套課程，「其實用保險套的也不只男女，男生跟男生也會，女生跟女生可能用指險套，再接著跟他們講多元性關係。」

然而一班數十位學生，每個人的生命歷程都不同，接觸到的資訊跟身體認識可能都不一樣，身為教師如何應付概念落差？劉育豪認為，課程講得或深或淺，回到最初目標，仍在於讓學生了解基本人體構造和功用，目標先達成，有能力再接續講深入的課程。劉育豪曾嘗試跟學生談論情侶間的權力協商，但他坦言離學生的生命經驗還太遙遠：

「他們果真不能理解，但沒關係，教育就是埋種子，埋下去了，也許到了國高中他們仍有討論機會，或真的當他未來有需求時，他們就會想到這件事。」

教育不求回饋，即便有回饋也不是立竿見影，終身之計莫若樹人，正確的認知像埋下一顆種子，讓它在後續的人生中庇蔭學生，這種永續陪伴就是教育的根本。而性平教育內容繁多，包含情感教育、家庭分工，安全性性為等，但也因為當中涵蓋同志教育與安全性行為，這場百年之計外界爭論不休，要求同志教育、性教育退出校園的聲浪也未曾平息。

劉育豪表示，若認真談論家長的恐懼為何，最常見的莫過於害怕性氾濫、生病、非預期懷孕，害怕過早接觸性教育會發生不可逆的傷害。但劉育豪認為性別、對性的價值觀並非單純的課堂學科，而是日常生活中隨處可見的常態，「所有人在日常生活中都碰得到，但看到的詮釋不見得正確，譬如鄉土劇怎麼談女人，有時候其實非常刻板，但他們（學生）就是看進去了。」

回歸根本，還是在於及早給予正確觀念，「我有朋友去偏鄉服務，小朋友說用可樂洗一洗就可以避孕，現在還有這種想法我也很驚訝。」即便社會看似資訊流通，但劉育豪表示，似是而非的觀念仍然屢見不鮮，錯誤必須及早澄清，若之後發生遺憾，社會整體價值觀又無法接受，到頭來受苦的還是家長和當事人。

劉育豪於去年舉辦說故事巡迴，不只為學生，也開課給大人。（圖／劉育豪提供）
劉育豪於去年舉辦說故事巡迴，不只為學生，也開課給大人。（圖／劉育豪提供）

回憶起去年年中的風波，劉育豪是自2004年《性別平等教育法》設立以來，少數因為教授性平課程遭到投訴的老師，「那時候同意電視台來課堂採訪，上電視已經在意料之中，但我不知道後面會影起這麼大的風波。」關鍵字詞遭到有心人士截圖，在line群中廣為發送，後續效應至今仍未平息。

「我們沒有正面對峙，但他們也沒找我談過，就是循管道到處投訴。如果質疑我的教學，應該先來了解我的教學動機或內容。」自從上電視曝光後，劉育豪屢遭反對人士投訴，對方打至教育局、教育部甚至監察院，讓他幾個月來疲於奔命，「我一直都很擔憂啊，這件事影響我很多，影響我的時間、精神壓力很大，我也曾經為此大哭，我知道做的沒問題但還被打壓，覺得蠻難過……。」

劉育豪表示，當年要教授保險套相關知識時，已先行發回函和家長溝通，彼此進行協調後才進行課程，加上《性別平等教育法施行細則》已涵蓋同志教育跟性教育，上課皆是有所本，「要做的時候還很理直氣壯，不管是性平法或能力指標都有對應課程、教學目標，我覺得是很自然的事，但也一度覺得社會的態度讓我很灰心，為什麼反對聲浪會這麼大。」

劉育豪苦笑，小學老師是個沒什麼力量的群體，「假如是大學老師跟我做一樣的事，大概不會被怎樣……。」但即便腹背受敵，他仍表明會繼執教，只要有適當的契機，該談的就必須談。

除了課堂講授，劉育豪也將性別繪本納入教材，打造性別、閱讀友善的空間。（圖／劉育豪提供）
除了課堂講授，劉育豪也將性別繪本納入教材，打造性別、閱讀友善的空間。（圖／劉育豪提供）

教學至今，劉育豪坦言，和學生朝夕相處的還是家裡，父母的態度才是關鍵，「家長的成長沒有這樣的觀念，對新事物會比較抗拒，或擔憂孩子知道了會怎麼樣。家長教育這塊真的很困難，我們規定孩子一學期要上四小時的課，但家長沒有。」

「因為沒有強制性，對家長我也還在思考怎麼做，如果真的辦講座，來聽的大概也是同溫層。」但志在推廣，就是要打破彼此取暖的同溫層，去年暑假，劉育豪舉辦「小豪老師說性別故事」巡迴，用說故事的方式走入平常家庭，跟大人小孩一同談性平。

「之前去社區大學演講，也是屬於非同溫層。我覺得社大是可以運作的系統，但不可能性別教育人士跑遍全國社大，那反過來問，社大老師有沒有性平觀念可以讓學生耳濡目染。」當年性別團體推動多元成家立法草案，劉育豪至社區大學演講，也遇過對方直接踢館、雙方激辯，但事隔多年，不論是否駁倒對方，他說，社會最需要的是提供正向討論的空間，「社會需要一個空間去討論，雖然他可能回去後不高興，但至少聽到了別人怎麼說。」

每每和人辯論，即便不能撼動鐵板族群但仍希望能拉攏中間值，性平教育推廣做得辛苦，劉育豪表示，教書這麼多年學生還是最單純的一群，只要立意良善，觀察孩子的言談會發現他們都能理解，面對家長、同輩才會比較辛苦，每當提到性教育、多元家庭，還是很多先入為主的觀念有待破除，

「講到性別，反對一定跟性有關，認為性很骯髒，講保險套就是鼓勵性氾濫。但我們要講的其實是，你必須更謹慎，更愛護對方。」

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