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政治

大陸刪國家主席連任限制　蔡英文：凸顯台灣立足國際優勢

記者陳弘志／台北報導2018/03/21 18:54
▲大陸修憲刪除國家主席任期制，蔡英文總統發表看法，認為這凸顯民主是台灣的優勢。（資料照／總統府提供）
▲大陸修憲刪除國家主席任期制，蔡英文總統發表看法，認為這凸顯民主是台灣的優勢。（資料照／總統府提供）

中國大陸修憲刪除國家主席任期限制引發國際關注，蔡英文總統發表看法，認為這正凸顯民主是台灣的優勢。

蔡英文總統 21 日在府內召集行政院賴清德院長及國安相關首長會議，就「中國大陸兩會後政治動向與相關影響」、「美中經貿衝突」及「南北韓最新情勢」等議題，分別聽取國安相關首長報告。

有關最近中國大陸修法廢除國家主席連任限制，引起國際高度關注，蔡英文在會中表示，國際間對此事的討論，突顯了國際社會對民主價值的重視。而民主對台灣而言，不僅是一種生活方式，也是國家多元發展的土壤，這就是台灣立足國際的優勢。

蔡英文認為，「自由民主是台灣的生存之道，平等互惠才是兩岸健全發展之鑰。」而關於近日傳出大陸持續打壓台灣在 WHA 的參與，總統則表示，健康是沒有國界的普世人權，台灣有權也應該參與 WHA，打壓台灣國際參與的做法，不是一個大國應有的作為，也無法得到台灣人民的認同。

總統在國安首長會議中，除聽取中國大陸航空母艦途經台灣海峽赴南海演訓的最新安全情資外，也針對中國大陸兩會後政局發展，討論中國大陸新的人事佈局與領導人任期制度變革等，對大陸內部、兩岸、區域和國際局勢未來可能的影響與衝擊。

蔡英文在會中表示，面對中國大陸兩會後，兩岸及區域局勢的可能變化，以及近期國際經貿情勢的發展，台灣將面對更多、更複雜的挑戰。這些挑戰不僅在於政治和軍事層面，包括區域關係與國際經貿也會受到影響，所以相關情勢發展，需要有更精密的掌握，隨時檢視國家整體策略。總統要求國安會，對於相關情勢發展要密切掌握，做好觀察、情蒐及研判工作，強化應變機制，並提出策略建議，作為總統的決策參考。
 

關鍵字蔡英文國家主席任期習近平兩岸
賴柯座談會　盼解決分工不合作問題胡筑生》賴閣虛台走向讓國安破洞

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