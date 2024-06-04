孫鵬不捨孫安佐變單親小孩 向狄鶯開出「離婚條件」曝唯一原則
孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐在泰國呼麻被逮，後又扯出案外案，狄鶯直呼孫安佐是被下蠱，為了救兒子遠赴泰國，嚷嚷著受夠孫家人要離婚，孫鵬曾在節目上說，等孫安佐成年，若狄鶯還想離婚，他也願意。
記者李欣容／綜合報導
孫鵬和狄鶯1998年結婚，2000年離婚，2007年又和狄鶯再婚至今，2年前孫鵬曾在節目中提及，當時他在大陸拍戲走紅，台灣的節目也做起來，正猶豫要在哪邊定下來時，看到2歲的孫安佐正牙牙學語，便向狄鶯提出復合，「這時候選擇一刀兩斷，對小孩不公平。」他跟狄鶯說彼此給對方一個機會，「除非他18歲成年了，如果到時候妳還想跟我離婚，那我也願意。」
對於兒子出事，孫鵬目前人在台東拍攝大愛電視台新劇《生命的麥田》，他回應，「不好意思家務事佔用大家時間，由於我現在正在拍攝工作中，請給我們一點時間和空間處理，之後會再跟各位說明，謝謝大家關心。」
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