饗食天堂、欣葉對手出手了！老饕改吃這間buffet：473元水準太高

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許多美食影片創作者發出影片後，最高流量有達到30萬、40萬，不少老饕紛紛回應「我的名字有龍！我要去吃」、「天啊這太讚了吧，我剛好生肖屬龍耶！」、「這間我吃好久囉！沒特價的時候也不貴，水準一級棒的」、「這家老字號了，我們家都吃這間，最近爸爸屬龍又去吃，爸爸只要473元真的超划算」、「這間超好吃的，就算正常價格CP值還是很高。」
@want.2.eat台中吃到飽始祖 #台中美食 #台中吃到飽 - - - ■ 潮港城國際美食館 ■ 台中市南屯區環中路四段2號 ■ 近期活動：屬龍或名字有龍"打五折" - 🏆台中豪華吃到飽❗️美味海鮮任你夾❗️ ✅餐點選擇多樣美味 ✅蝦子螃蟹食材皆新鮮 ✅提供拉麵跟現炒蒙古烤肉 ✅爐烤牛排美味精緻 ✅環境高雅整潔，服務員收盤快 ✅附設大型停車場 #台中吃到飽 #吃到飽 #台中吃到飽推薦 #台中美食 #台中buffet
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潮港城太陽百匯5折優惠！473元爽吃到6月底
事實上，網友們所提到的這間「潮港城太陽百匯」位於台中，是潮港城餐飲集團旗下的一間高CP值buffet餐廳，如果是住在台中的民眾應該都非常熟知，特別的是，這間店其實本業是「大型婚宴會館」，已經開業長達30多年，累積辦桌數超過破百萬桌，還因此有中部「辦桌王」的稱號。
而餐廳內附設的「太陽百匯」主打高CP值的buffet路線，提供豐富海鮮料理以及世界各地的美食，不論是中午還是晚餐餐期，都提供上百道佳餚給老饕選擇，現在到6月底更是推出超狂優惠，只要平日時段去用餐的話，「生肖屬龍」或者「名字有龍」，就可以5折爽吃，一路吃到6月底，以平日午餐時段來說，加上服務費只要473元就能享用豐富buffet，CP值遠超同價位的饗食天堂、欣葉等。
潮港城鮪魚季來了！不用千元大吃鮪魚限定料理
而如果你不是「生肖屬龍」或者「名字有龍」的民眾也不用太擔心，潮港城的價位CP值包你滿意，現在正值鮪魚季的時段，潮港城特別推出活動，只要在6月去用餐都能吃到限定版的「鮪魚料理」，基本的生魚片、握壽司，到三杯鮪魚肉、香煎鮪魚排、青醬鮪魚義大利麵等等，都是讓你吃到飽！週一到週五前往用餐，不用千元就能品嚐新鮮鮪魚，有興趣的老饕們，心動不如趕快行動囉！
🟡台中潮港城「太陽百匯」資訊
📍地址：台中市南屯區環中路四段2號
📍電話：04-2386-3322
📍午餐用餐時段11:30-13:40
費用：平日成人788元/兒童394元；假日成人968元/兒童484元
📍下午茶用餐時段14:00-16:00
費用：平日不提供；假日成人968元/兒童484元
📍晚餐用餐時段17:30-20:40
費用：平日成人888元/兒童444元；假日成人968元/兒童484元
📍特別優惠活動至6月30日
費用：平日一到四午餐晚餐符合「生肖屬龍」、「名字有龍」者可享5折優惠，平日午餐473元、平日晚餐533元，皆已含服務費10%。
根據官網介紹，7歲（含）以上至未滿13歲之兒童，各時段定價5折優惠；4歲（含）至未滿7歲之幼童酌收清潔費$350，免服務費；未滿4歲之幼兒免費；65歲（含）以上樂齡，各時段定價享8折優惠。