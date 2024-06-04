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饗食天堂、欣葉對手出手了！老饕改吃這間buffet：473元水準太高

▲有網友發現一家名為「潮港城太陽百匯」的buffet餐廳，現在搭配活動只要473元就能吃到飽，CP值相當高。（圖/潮港城官網）
▲有網友發現一家名為「潮港城太陽百匯」的buffet餐廳，現在搭配活動只要473元就能吃到飽，CP值相當高。（圖/潮港城官網）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人相當喜歡吃buffet，因為有多種食材可以嚐鮮，還能品嚐到許多高檔食物，是不少親朋好友聚餐的首選之地，而近年來，台灣buffet品牌的選擇可以說是越來越多，每家都具有自己的特色。然而就有網友發現一家名為「潮港城太陽百匯」的buffet餐廳，現在正好推出活動，最低價只要473元就能吃到豐富的食物，在社群掀起一股討論，不少老饕都大讚：「水準真的非常高。」

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近日有不少人在Tik Tok上開箱一間名為「潮港城太陽百匯」的buffet餐廳，表示現在如果是平日「生肖屬龍」或者是「名字有龍」的民眾去用餐的話，就可以享有5折的優惠，食材種類超多，從炸物、熱炒、牛排、義大利麵、烤鴨甚至是湯品、甜點等等都是吃到飽，平日中午去用餐的話只要473元就能爽吃，CP值真的非常高。

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許多美食影片創作者發出影片後，最高流量有達到30萬、40萬，不少老饕紛紛回應「我的名字有龍！我要去吃」、「天啊這太讚了吧，我剛好生肖屬龍耶！」、「這間我吃好久囉！沒特價的時候也不貴，水準一級棒的」、「這家老字號了，我們家都吃這間，最近爸爸屬龍又去吃，爸爸只要473元真的超划算」、「這間超好吃的，就算正常價格CP值還是很高。」

潮港城太陽百匯5折優惠！473元爽吃到6月底

事實上，網友們所提到的這間「潮港城太陽百匯」位於台中，是潮港城餐飲集團旗下的一間高CP值buffet餐廳，如果是住在台中的民眾應該都非常熟知，特別的是，這間店其實本業是「大型婚宴會館」，已經開業長達30多年，累積辦桌數超過破百萬桌，還因此有中部「辦桌王」的稱號。

而餐廳內附設的「太陽百匯」主打高CP值的buffet路線，提供豐富海鮮料理以及世界各地的美食，不論是中午還是晚餐餐期，都提供上百道佳餚給老饕選擇，現在到6月底更是推出超狂優惠，只要平日時段去用餐的話，「生肖屬龍」或者「名字有龍」，就可以5折爽吃，一路吃到6月底，以平日午餐時段來說，加上服務費只要473元就能享用豐富buffet，CP值遠超同價位的饗食天堂、欣葉等。

▲台中潮港城的本業其實是「婚宴會館」，開業至今有30多年歷史，已經辦過上百萬桌，有中部「辦桌王」的稱號。（圖/Google評論）
▲台中潮港城的本業其實是「婚宴會館」，開業至今有30多年歷史，已經辦過上百萬桌，有中部「辦桌王」的稱號。（圖/Google評論）
潮港城鮪魚季來了！不用千元大吃鮪魚限定料理

而如果你不是「生肖屬龍」或者「名字有龍」的民眾也不用太擔心，潮港城的價位CP值包你滿意，現在正值鮪魚季的時段，潮港城特別推出活動，只要在6月去用餐都能吃到限定版的「鮪魚料理」，基本的生魚片、握壽司，到三杯鮪魚肉、香煎鮪魚排、青醬鮪魚義大利麵等等，都是讓你吃到飽！週一到週五前往用餐，不用千元就能品嚐新鮮鮪魚，有興趣的老饕們，心動不如趕快行動囉！

▲台中潮港城黑鮪魚季來了！老饕不用千元就可以享用肥美的鮪魚料理，週末用餐的話還可以看現切鮪魚秀。（圖/潮港城官網）
▲台中潮港城黑鮪魚季來了！老饕不用千元就可以享用肥美的鮪魚料理，週末用餐的話還可以看現切鮪魚秀。（圖/潮港城官網）
🟡台中潮港城「太陽百匯」資訊
📍地址：台中市南屯區環中路四段2號
📍電話：04-2386-3322

📍午餐用餐時段11:30-13:40
費用：平日成人788元/兒童394元；假日成人968元/兒童484元

📍下午茶用餐時段14:00-16:00
費用：平日不提供；假日成人968元/兒童484元

📍晚餐用餐時段17:30-20:40
費用：平日成人888元/兒童444元；假日成人968元/兒童484元

📍特別優惠活動至6月30日
費用：平日一到四午餐晚餐符合「生肖屬龍」、「名字有龍」者可享5折優惠，平日午餐473元、平日晚餐533元，皆已含服務費10%。

根據官網介紹，7歲（含）以上至未滿13歲之兒童，各時段定價5折優惠；4歲（含）至未滿7歲之幼童酌收清潔費$350，免服務費；未滿4歲之幼兒免費；65歲（含）以上樂齡，各時段定價享8折優惠。

▲台中潮港城現在有活動，只要你名字有龍或是生肖屬龍，都可以在平日用餐享有5折的優惠，CP值超高。（圖/潮港城官網）
▲台中潮港城現在有活動，只要你名字有龍或是生肖屬龍，都可以在平日用餐享有5折的優惠，CP值超高。（圖/潮港城官網）

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