狄鶯爆孫安佐被下蠱！「四海幫子軒」母親反擊喊告：我會還原真相
資深藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐，日前被爆出在泰國吸食大麻擅闖民宅，還當場脫褲露臀，行為脫序遭到當地警方逮捕。狄鶯事後到泰國將兒子帶回來，狄鶯對媒體透露，兒子會這樣是遭到前女友阿乃的朋友「四海幫子軒」下蠱，對此，子軒母親不滿回應「我們均保留法律的追訴權！」
記者薛羽彤／綜合報導
狄鶯日前受訪時透露，兒子在泰國被人下蠱，她飛到泰國精神病院見到兒子痛哭失聲，接回台灣後找身心科醫生治療、陳博正（阿西）老婆去蠱，身體才逐漸恢復，狄鶯指出給兒子下蠱的人就是阿乃介紹的「四海幫子軒。」
而被狄鶯點名的子軒的母親發出聲明，針對狄鶯如有提到子軒任何事情，「我們均保留法律的追訴權！」接下來她將「還原」在泰國的真相，澄清子軒為何會牽扯其中，「是因為他以台灣人為念，讓狄鶯之子孫安佐，在泰國有落腳之處！而且孫安佐在精神病院的醫藥費，也由子軒一方支持與支付！」
至於孫安佐個人行為，以及他與前女友阿乃的感情糾結，「均與子軒無相關！」呼籲狄鶯能夠理性處理自身家庭事務，避免傷及無辜。
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