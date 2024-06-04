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高國豪與攻城獅簽5年3500萬大約！老哥高國強卻早已淡出職籃舞台

▲高國強(左)、高國豪(右)兄弟2人過去交情甚好，但如今卻因為家庭私事鬧出風波，也意外成為關注焦點。（圖／T1聯盟提供）
▲高國強(左)、高國豪(右)兄弟2人過去交情甚好，但如今卻因為家庭私事鬧出風波，也意外成為關注焦點。（圖／T1聯盟提供）

記者陳品翔/綜合報導

PLG新竹御頂攻城獅稍早在季後賽首輪以2：4不敵桃園璞園領航猿之後，本賽季正式宣告結束。而攻城獅球星高國豪，則是在昨（3）日深夜突然在IG限動發出律師函，寫下自己和「大嫂」劉家菱並無任何不正常往來，並要求對方勿對外散佈「不實謠言」。高國豪與哥哥高國強都是籃球員，但2人的職籃之路卻大不相同，高國豪如今在攻城獅成為當家球星，至於高國強在職業賽場上留下的畫面則不多，僅效力於T1聯盟台鋼獵鷹一個球季，隨即遭到釋出，目前則是擔任籃球訓練師

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高中時期雙方就曾碰頭　當時由高國豪笑到最後

高國豪與哥哥高國強交情甚好，過去高中時期2人也曾在HBL冠軍賽碰頭，當時高國豪就讀松山高中，哥哥高國強則就讀泰山高中，最終冠軍賽上由弟弟笑到最後，率領松山高中奪冠。而「兄弟鬩牆」的戲碼，也成為電影《下半場》的構想，不過沒想到如今高國豪與哥哥妻子有糾紛出現，對此新竹攻城獅球團稍早則表示：「目前還在了解中，暫無回應。」

高國豪高中畢業赴美求學　PLG首季返台加盟攻城獅

至於2人的職業生涯，則是高國豪走得順遂許多，他在松山高中時期就展露頭角，大學則是赴美求學，就讀於美國東南密蘇里州立大學，而當P. LEAGUE+正式成立後，他也在首季就加入到新竹攻城獅，並在當年拿下年度新人王、年度防守第一隊等殊榮

該年賽季結束後，高國豪也與球團完成提前換約共識，雙方簽下一份5年新台幣3500萬元的合約。本賽季高國豪例行賽場均能夠繳出13.2分、4.3籃板、5.3助攻，但在賽季末端遭遇到腳踝傷勢，也影響到自身狀態，最終季後賽6場比賽下來，個人僅留下場均8分、1.8籃板、1.7助攻成績，也無緣率領攻城獅闖進總冠軍賽。

高國強曾前往中國挑戰NBL　返台後一賽季就遭釋出

至於高國豪的哥哥高國強，泰山高中畢業後則是前往輔仁大學就讀，並在大二轉學至世新大學。高國強的職業路則是走得並不順遂，生涯曾前往中國NBL打球，當時效力於福建閃電隊；而T1聯盟成立元年，他則是加入到T1聯盟台南台鋼獵鷹，但出賽機會並不多，當時留下出賽18場比賽，場均貢獻2.2分、1.2籃板、1.4助攻紀錄，賽季結束後他則是隨即遭到台鋼釋出

沒想到高國強的近期新聞，就是妻子劉家菱跟高國豪疑似鬧出感情糾紛，高國豪還指稱劉家菱對外宣稱自己妻子「才是小三」，這也引發不少球迷臆測，也懷疑高國豪到底發生什麼狀況。

▲高國豪所屬的攻城獅前晚才遭到領航猿在季後賽首輪淘汰，他就馬上在IG放上聲明，高國豪哥哥高國強昔日也是籃球員，但僅效力台鋼獵鷹一個賽季就遭釋出。（圖／取自高國豪IG)
▲高國豪所屬的攻城獅前晚才遭到領航猿在季後賽首輪淘汰，他就馬上在IG放上聲明，高國豪的哥哥高國強昔日也是籃球員，但僅效力台鋼獵鷹一個賽季就遭釋出。（圖／取自高國豪IG)
高國豪小檔案：

出生年月日：1998年9月22日（25歲）

身高體重：180公分、76公斤

出生地：宜蘭蘇澳鎮

最高學歷：東南密蘇里州立大學

效力球隊：新竹御頂攻城獅（2020年至今）

經歷：

P. LEAGUE+年度新人王（2021）

2×P. LEAGUE+年度第二隊（2022、2023）

3×P. LEAGUE+年度防守第一隊（2021–2023）

2×高中籃球聯賽冠軍（2015、2017）

2×高中籃球聯賽冠軍賽MVP（2015、2017）

高中籃球聯賽新人王（2015）

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