高國豪與攻城獅簽5年3500萬大約！老哥高國強卻早已淡出職籃舞台

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高國豪與哥哥高國強交情甚好，過去高中時期2人也曾在HBL冠軍賽碰頭，當時高國豪就讀松山高中，哥哥高國強則就讀泰山高中，最終冠軍賽上由弟弟笑到最後，率領松山高中奪冠。而「兄弟鬩牆」的戲碼，也成為電影《下半場》的構想，不過沒想到如今高國豪與哥哥妻子有糾紛出現，對此新竹攻城獅球團稍早則表示：「目前還在了解中，暫無回應。」
高國豪高中畢業赴美求學 PLG首季返台加盟攻城獅
至於2人的職業生涯，則是高國豪走得順遂許多，他在松山高中時期就展露頭角，大學則是赴美求學，就讀於美國東南密蘇里州立大學，而當P. LEAGUE+正式成立後，他也在首季就加入到新竹攻城獅，並在當年拿下年度新人王、年度防守第一隊等殊榮。
該年賽季結束後，高國豪也與球團完成提前換約共識，雙方簽下一份5年新台幣3500萬元的合約。本賽季高國豪例行賽場均能夠繳出13.2分、4.3籃板、5.3助攻，但在賽季末端遭遇到腳踝傷勢，也影響到自身狀態，最終季後賽6場比賽下來，個人僅留下場均8分、1.8籃板、1.7助攻成績，也無緣率領攻城獅闖進總冠軍賽。
高國強曾前往中國挑戰NBL 返台後一賽季就遭釋出
至於高國豪的哥哥高國強，泰山高中畢業後則是前往輔仁大學就讀，並在大二轉學至世新大學。高國強的職業路則是走得並不順遂，生涯曾前往中國NBL打球，當時效力於福建閃電隊；而T1聯盟成立元年，他則是加入到T1聯盟台南台鋼獵鷹，但出賽機會並不多，當時留下出賽18場比賽，場均貢獻2.2分、1.2籃板、1.4助攻紀錄，賽季結束後他則是隨即遭到台鋼釋出。
沒想到高國強的近期新聞，就是妻子劉家菱跟高國豪疑似鬧出感情糾紛，高國豪還指稱劉家菱對外宣稱自己妻子「才是小三」，這也引發不少球迷臆測，也懷疑高國豪到底發生什麼狀況。
高國豪小檔案：
出生年月日：1998年9月22日（25歲）
身高體重：180公分、76公斤
出生地：宜蘭蘇澳鎮
最高學歷：東南密蘇里州立大學
效力球隊：新竹御頂攻城獅（2020年至今）
經歷：
P. LEAGUE+年度新人王（2021）
2×P. LEAGUE+年度第二隊（2022、2023）
3×P. LEAGUE+年度防守第一隊（2021–2023）
2×高中籃球聯賽冠軍（2015、2017）
2×高中籃球聯賽冠軍賽MVP（2015、2017）
高中籃球聯賽新人王（2015）