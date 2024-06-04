高國豪深夜IG貼律師函警告！「澄清並無私約」控訴大嫂不實指控　

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高國豪過去就讀松山高中，哥哥高國強就讀泰山高中，兩人在HBL冠軍賽碰頭，「兄弟鬩牆」的戲碼，也當成電影《下半場》的構想，不過沒想到高國豪與大嫂妻子卻有糾紛出現。
由於高國豪所屬的攻城獅前晚才遭到領航猿在季後賽首輪淘汰，他就馬上在IG放上聲明，高國豪哥哥高國強也是籃球員，也曾經當過攻城獅訓練員，沒想到現在兄弟檔也因衝突上了檯面。
聲明中提到，高國豪與大嫂劉家菱日常甚少聯繫，然而劉家菱近日卻在社交媒體上散布不實言論，稱高國豪主動私訊她、以不正常方式邀約外出，更稱高國豪的妻子是兩人關係的第三者。
高國豪聲明如下：
主旨：本律師謹代本所當事人高國豪先生聲明，高國豪先生未與劉家菱小姐有任何不正常往來，至於劉家菱小姐對外散佈不實謠言部分，已然侵害高國豪先生及其配偶之名譽，甚至影響到與球團問之關係，爰特此聲明，謹請劉家菱小姐自重，切勿再行散佈不實謠言，否則一切依法咎責。
說明：
一、緣劉家菱小姐係高國豪先生之哥哥即高國強之配偶，雙方屬於姻親關係，本人對於劉家菱小姐亦有所敬重，日常甚少聯繫，縱有互動也屬正常姻親關係之交往份際，先予敘明
二、對於近日高國豪先生收受不實謠言訊息，略以：①高國豪先生以社交平台 instagram私訊劉家菱小姐，以不正常之方式邀約外出；②指稱高國豪先生之配偶係交往關係之第三者；③指涉高國豪先生行為不當，於職業球隊之合約到期後，未有球隊會與高國豪先生簽約云云，均係由劉家菱小姐以私訊之方式向不特定人散佈不實言論乙事。
三、上開言論①之部分，已指涉高國豪先生於婚姻關係中有不正常之交往，試圖毀損高國豪先生婚姻上之名聲；言論②之部分，指涉高國豪先生於前段交往關係複雜，有劈腿之行為，更以「第三者」之名詆毀高國豪先生之配偶，試圖毀損高國豪先生及其配偶之名譽；言論③之部分，更以不實言論詆毀高國豪先生身為職業球員之評價。劉家菱小姐上開所為雖非向公眾公開，然對不特定多數人私訊不實訊息之行為，仍涉犯刑法之誹謗罪責。
四、高國豪先生身為職業運動員，專注於職業運動賽事，並將個人時間奉獻給家庭及籃球，為臺灣職業籃球體壇發展不遺餘力。而劉家菱小姐上開言論已然影響高國豪先生及其配偶之名譽，家庭婚姻等私事為基本人權不容污衊，對於藉由散布不實訊息達到提升自身價值之行為，為法所不許。爰委託本律師聲明如上，希冀劉家菱小姐切勿再行散佈不實謠言，否則一切依法咎責，恕無寬貸。
對於高國豪目前惹出風波，加上球隊季後賽也因為被淘汰，新竹攻城獅球團表示：「目前還在了解中，暫無回應。」