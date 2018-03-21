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影音／9999重機天王好牌　監理站搶標

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/21 20:46
彰化監理站將辦理普通重型機車9999天王好牌車牌網路標售，歡迎來搶標。

讓愛車懸掛9999天王好牌不再是夢想，公路總局台中區監理所彰化監理站，訂於3月28日10時起至3月30日10時止，辦理普通重型機車「MRL-0001~MRL-9999」網路車牌標售，有意參加競標的民眾，請備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機且為監理服務網會員，即可至監理服務網參加競標。


▲彰化監理站將辦理普通重型機車9999天王好牌車牌網路標售，歡迎來搶標。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

彰化監理站長王顯文表示，標售的車牌分三等級競標：第一級牌照號碼為四個相同的數字(如：8888…等，俗稱鐵支)，底價為新台幣3,000元；第二級牌照號碼為前小後大重複對稱的數字(如：6688…等及5678…等之連續數字)、第三級牌照號碼為第一、二級競標號碼以外之車主自選號碼，底價均為新台幣2,000元，歡迎有意為自己愛車選個漂亮數字車牌的民眾上網競標。


▲彰化監理站將辦理普通重型機車9999天王好牌車牌網路標售，歡迎來搶標。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

您的車牌號碼是幾號？過去8888曾創下天價競標車號，彰化監理站將辦理普通重型機車9999天王好牌的車牌網路標售，不讓9999天王好牌僅侷限於自用小客車，選自己「尬意」的車牌號碼的民眾可利用監理站網路標牌，9999天王好牌寓意著「但願人長久」，本次競標方式採網路競標，歡迎民眾多加利用。


▲彰化監理站將辦理普通重型機車9999天王好牌車牌網路標售，歡迎來搶標。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

關鍵字9999天王好牌網路車牌標售普通重型機車鐵支監理站
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