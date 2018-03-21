地方萬花筒》影音／中州抗癌天使散布正向能量

▲中州科大抗癌正向天使練姿足同學(右)在資源教室周佳慧老師(左)的協助下，申請了電動輪椅及安排上最喜歡的餐飲課程。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

「不能因為自己生病而自暴自棄，反而需要更努力才能讓自己活得更有尊嚴與價值！」罹患腦癌的中州科技大學抗癌正向天使練姿足同學，將其抗癌10年的心路歷程化成文字，來鼓勵現在正在與癌症搏鬥的小朋友及其家人，要樂觀對待生命，正向的態度獲得周大觀文教基金會的肯定。

21日下午周大觀文教基金會創辦人周進華、台灣聯合抗癌協會秘書長陳樹人、彰化縣副縣長林明裕、立委王惠美及中州科大副校長謝清隆一起頒發「2018年抗癌圓夢助學金」給練姿足同學，希望幫助她完成自己的夢想，也藉此鼓勵罹癌學生永不放棄，用愛抗癌、活出希望。



▲晨曦服務社社員課餘時經常與練姿足同學(中)聊天，讓她可以敞開心胸（。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

家住彰化二林的練姿足她在10歲時的除夕夜裡，正當與家人開心圍爐時，發現自己的右手突然無力，由於練姿足的二姊也是在10歲時被醫院檢測出腦瘤，因此媽媽當晚就帶練姿足去醫院做診斷，同樣被確診為神經細胞性腦癌，須立即轉到大醫院治療。治療期間經歷了化療、30 次的電療及8次的大小手術，在醫師、護理人員及爸媽的悉心照護下，讓她健康的活了下來，她覺得比二姊幸運太多了。



▲觀光系四年級廖晏貞同學(右)全心協助練姿足同學(左)的生活及課業，是姿足最麻吉的學姊。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

抗癌成功的練姿足因為手術關係影響到小腦，導致無法像正常人般行走，連最簡單的坐著都很困難，因此爸媽為她申請一年在家教育。升上國中後，練姿足依舊進出醫院無數次，當時對她來說拿筆寫字仍是一件非常困難的事情，加上視力也受損，但她沒有氣餒，反而更努力地唸書並與同學們愉快相處。



▲練姿足同學(前排中)想要更加努力完成學業來報答這一路上陪她走過來的家人與朋友們，正向態度獲得周大觀文教基金會頒發抗癌圓夢助學金的肯定。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

練姿足說，抗癌這10 年中，最開心的就是醫師告知已度過危險期與術後的五年追蹤，這代表自己已經是個健康的人，只是目前仍須努力學習走路，相信有一天一定可以不用再依靠助行器而行走自如，也希望自己的病情穩定，不需要再進入醫院。

觀光系四年級廖晏貞說，她以陪伴者的角色，常常傾聽姿足心裡的一些想法，有遇到困難時就想辦法幫她排解，晨曦服務社社員也經常與她聊天，讓她可以敞開心胸。而姿足的記憶力很好，上課也很認真，會主動提醒同學老師在上課時所交代的事情。



▲周大觀文教基金會創辦人周進華及中州科大副校長謝清隆一起頒發「2018年抗癌圓夢助學金」給練姿足。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

練姿足同學透過文字，把10年來的抗癌歷程與全國的罹癌學生分享，周大觀文教基金會特別到校頒發抗癌圓夢助學金，鼓勵這位抗癌正向天使，希望藉由頒發「抗癌圓夢助學金」的機會，能把這股抗癌正向力量散播出去。