美高官當面向蔡英文掛保證　雙方關係非交易

黃之瀚致詞時表示，在人類所建構的政府制度中，憲政民主是最好、也最合乎道德的體制。台灣人民明白這個真理是因為他們為此奮鬥過，他們努力促成民主化，付出了犧牲與妥協，因此也獲得豐碩的民主果實。此外，台灣的民主跟經濟並肩成長並非巧合，因為獨裁體制無法孕育蓬勃、多元、又永續的經濟發展，只有奠基於憲政、穩定又可預測的環境才能做到。台灣就體現了此一真理，也成為印太地區其他地方的努力目標。

美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚昨日來台，成為「台灣旅行法」生效後首位來台的美國高官，他今（21）日和總統蔡英文共同出席美國商會謝年飯，並表示，台灣是整個印太地區的民主典範，美國對台灣的支持不變，「美台關係並非一種交易」。

黃之瀚指出，美國商會最近一次發表的景氣調查顯示，美國企業對於台灣的經濟展望表示樂觀，美國投資人都對台灣的商機躍躍欲試。而要讓台灣典範發揮最大作用，就不能再讓台灣不公平地被排除在國際社會之外，因此，美國政府和企業都會盡其所能，讓台灣的國際典範發光發熱。

黃之瀚說，正如美國《國家安全戰略 》所言，美國希望加強與台灣人民的關係，讓台灣有能力捍衛其民主制度，美國對這些目標的承諾無比堅定。台灣在過去三十年來達成的成就非常驚人，美國政策的目標是確保台灣人民可以繼續他們選擇的道路，不受脅迫。

美方也樂見台灣透過新南向政策，加強與區域內各國的的關係。台灣已準備好要和這些國家拉近關係，讓台灣在未來能為區域繁榮和合作做出更多貢獻。美國支持台灣與東亞、東南亞、南亞、以及太平洋的鄰近經濟體進行經濟整合。台灣投入建構這個交錯連結的網絡，將鞏固區域內以規則為基礎的秩序，確保其維持自由且開放的本質。

黃之瀚強調，美國對台關係非常穩定，而且奠基於美國的《台灣關係法》。美國所要找的理想夥伴條件，台灣無一欠缺。民主體制、市場經濟、共同的價值和利益。目前雙方有幾個特別著重的政策領域，並有幾項具體的計劃在進行，這些計畫也會持續下去。即使換了政府、換了總統，美國對台灣的承諾也不會改變；不會因為區域內的權力更迭而改變；也不會因為新的挑戰、新的威脅出現而改變。

黃之瀚最後表示，美台關係並非一種交易，美台關係深植於雙邊共同的長久價值，而且生生不息。美國從過去、現在、到未來會一直是台灣最緊密的朋友和夥伴。