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21歲胖貓「生前照片」瘋傳！手指打遊戲變形　女友可怕佈局內幕曝

▲癡情男胖貓因為被交往兩年女友榨乾積蓄提分手，情關過不去跳河輕生，事故現場湧入許多人到場獻花悼念。（圖／取自微博）
▲癡情男胖貓因為被交往兩年女友榨乾積蓄提分手，情關過不去跳河輕生，事故現場湧入許多人到場獻花悼念。（圖／取自微博）

記者張嘉哲/綜合報導

一名遊戲陪玩專家「胖貓」4月11日從重慶大橋上跳下，結束年僅21歲的生命，經家屬整理遺物之後才發現，胖貓與女友「譚竹」交往2年期間，女方用盡各種方法榨乾胖貓賺來的51萬人民幣（228萬元新台幣），引爆兩岸網友熱烈的討論。然而除了胖貓姊姊現身、妹妹發出對話等，現在連胖貓本人的照片也曝光在社群上瘋傳，也有人發現胖貓生前打遊戲陪玩賺錢，打到手指全變形，再度引起熱烈討論。

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回顧該起悲情的愛情故事，是一名專業遊戲代練的「胖貓」在網路上與女性「譚竹」相識，最後兩人發展成戀人關係，一共交往兩年，不過兩人在交往期間只見過兩次面，且在交往過程中，女友譚竹不斷向胖貓索取金錢，胖貓為了滿足女友的各種需求，努力打遊戲代練賺錢，把所有收入都給了譚竹，兩年一共榨乾胖貓228萬台幣，原本預計在5月能與譚竹訂婚，沒想到譚竹卻在訂婚前一個月提出分手，胖貓最後選擇結束年僅21歲的生命，在4月11日跳河輕生。

該事件在中國論壇掀起巨大討論，有網友起底譚竹的社群私密帳號，發現譚竹也有發過她與胖貓見面的照片，兩個人還真的有一起慶祝兩週年，除此之外還有亮點是譚竹在側拍胖貓打遊戲的時候，可以清楚看到胖貓的手指因為長期打遊戲打太多，結果手指頭已經變形，讓許多網友看了相當心疼。

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▲網友挖出譚竹與胖貓曾經見面的照片，胖貓因為長期打遊戲手指都變形，而譚竹在與胖貓牽手時十指緊扣還留縫隙。（圖/微博）
此外，從譚竹小帳看上去，發現第一個動態紀錄是她和胖貓第一次見面，時間是2022年10月6日，但下一次見面則是慶祝在一起兩週年的時候， 外界大膽推測「第一次的見面就是譚竹為了讓胖貓更加信任自己所設下的佈局」，現在看下來讓人不寒而慄。

值得注意的是，在第一次見面時，譚竹有發出與胖貓的牽手照，不過根本就沒有完全的十指緊扣，還有留下一些縫隙，創造帳號發出放閃文其實就是為了讓胖貓更相信自己的真心，沒想到在後續譚竹狠心榨乾男友所有積蓄後，提出分手，造成不可挽回的結果。

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▲網友翻出譚竹社群小帳，發現她曾經利用該帳號發過和胖貓的合照，也有兩人慶祝2週年的照片。（圖/微博）
不少網友看完後紛紛回應「這女的手段可真高....純情男胖貓被騙的團團轉」、「手指都打到變形了呀...下輩子多愛自己一點吧」、「這真的是令人悲痛的呀！才21歲就看到了最險惡的人性」、「這女的佈局真是一流的，胖貓一路好走呀...」、「為了賺錢打到手指全變形，交往兩年卻只見面兩次，實在是太單純了」。

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