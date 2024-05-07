21歲胖貓「生前照片」瘋傳！手指打遊戲變形　女友可怕佈局內幕曝

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該事件在中國論壇掀起巨大討論，有網友起底譚竹的社群私密帳號，發現譚竹也有發過她與胖貓見面的照片，兩個人還真的有一起慶祝兩週年，除此之外還有亮點是譚竹在側拍胖貓打遊戲的時候，可以清楚看到胖貓的手指因為長期打遊戲打太多，結果手指頭已經變形，讓許多網友看了相當心疼。
此外，從譚竹小帳看上去，發現第一個動態紀錄是她和胖貓第一次見面，時間是2022年10月6日，但下一次見面則是慶祝在一起兩週年的時候， 外界大膽推測「第一次的見面就是譚竹為了讓胖貓更加信任自己所設下的佈局」，現在看下來讓人不寒而慄。
值得注意的是，在第一次見面時，譚竹有發出與胖貓的牽手照，不過根本就沒有完全的十指緊扣，還有留下一些縫隙，創造帳號發出放閃文其實就是為了讓胖貓更相信自己的真心，沒想到在後續譚竹狠心榨乾男友所有積蓄後，提出分手，造成不可挽回的結果。
不少網友看完後紛紛回應「這女的手段可真高....純情男胖貓被騙的團團轉」、「手指都打到變形了呀...下輩子多愛自己一點吧」、「這真的是令人悲痛的呀！才21歲就看到了最險惡的人性」、「這女的佈局真是一流的，胖貓一路好走呀...」、「為了賺錢打到手指全變形，交往兩年卻只見面兩次，實在是太單純了」。
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