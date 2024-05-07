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台中集合式住宅凌晨惡火！父女受困浴室送醫不治　疑電線走火釀禍

▲台中市西屯區福瑞街一處16樓集合式住宅凌晨傳出火警，54歲游姓屋主及10歲女童受困屋內廁所，被救出時已無生命跡象，送醫搶救不治。（圖／翻攝記者爆料網）
▲台中市西屯區福瑞街一處16樓集合式住宅凌晨傳出火警，54歲游姓屋主及10歲女童受困屋內廁所，被救出時已無生命跡象，送醫搶救不治。（圖／翻攝記者爆料網）

社會組／綜合報導

今（7）日凌晨1時許，台中市西屯區福瑞街一處16樓集合式住宅傳出火警，熊熊大火從8樓竄出，55歲女屋主自行逃生後報案，表示丈夫及2名兒女仍受困屋內。警消獲報到場，先後救出13歲少年及2名鄰居，隨後在浴室發現54歲游姓屋主及10歲女童，2人皆已倒臥在地無意識，緊急送醫搶救仍宣告不治，初判疑為電線走火釀禍，真正起火原因還有待鑑定釐清。

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台中市消防局表示，今天凌晨1時16分獲報，西屯區福瑞街一處集合住宅8樓火警，共派遣第6大隊、第5大隊、轄區協和分隊等共計8個單位，出動各式消防車24輛、消防人員64名、義消人員5名，並由大隊長呂鴻隆擔任指揮官。

起火現場為地上16樓，地下2樓之RC建築物，火煙於8樓竄出，消防人員立即布署水線搶救，火勢於1時43分控制，2時17分撲滅，客廳全面燒燬及廚房部分燒燬，燃燒面積約60平方公尺。

據了解，火災發生當下，媽媽驚醒即時逃生求救，消防人員先是出動雲梯車將受困在主臥室冷氣窗台旁的13歲少年救出，有嗆傷、左手上臂二度2%及背部二度6%燒燙傷，意識清楚送醫。

接著，警消在火警上方樓層，發現有民眾站在窗台上拿毛巾呼救，立即協助將2名受困鄰居救下來送醫，隨後入屋搜索，最後在浴室發現54歲游姓屋主及10歲女童，2人已無生命跡象，分別送澄清醫院中港院區及台中榮總醫院搶救，最後仍宣告不治，全案造成一家四口1人嗆傷、2人死亡。

▲火警上方樓層有民眾在窗台上拿毛巾呼救。（圖／翻攝記者爆料網）
▲火警上方樓層有民眾在窗台上拿毛巾呼救。（圖／翻攝記者爆料網）

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