月薪3萬裝闊攀附富二代！余天女婿淪詐騙車手頭 單日報酬曝光
前立委余天女婿、余苑綺老公陳鑒（Gary）涉嫌擔任詐騙集團車手頭，被逮當下甚至秀出余天辦公室特助名片，企圖撇清責任，卻被警方當場起獲2百萬元鉅款，被依現行犯逮捕，訊後收押禁見。據了解，陳鑒作為詐騙集團第二層車手頭，每單可抽2%佣金，初估1天至少可賺10萬元。
社會組／綜合報導
《鏡週刊》報導，有知情人士透露，陳鑒對外宣稱在母親開設的建設公司上班，月薪僅3萬元，但他的朋友多是富二代，為了展現「實力」，每月花銷近20萬元，長期入不敷出之下，才在朋友轉介下擔任詐騙集團車手頭，每單可抽2%佣金，代表每轉交上線1百萬元，就可抽2萬元佣金，初估1天至少可領10萬元。據了解，陳鑒目前為止至少犯案5次，已得手逾千萬元，檢方已下令凍結其名下財產。
上月28日，警方接獲民眾報案，指稱今年2月加入LINE投資股票群組，誤信詐團話術，陸續面交現金約6百萬元，事後驚覺遭詐騙報案。警方組成專案小組偵辦，並指導被害人配合與詐團周旋，於4月30日上午9時許在板橋區民治街交付投資款項時，當場逮捕車手李男，並查扣相關證物，並向上溯源逮捕陳鑒與其上線蔡男。
檢警透過雙方對話紀錄，確認陳鑒就是負責收款的第2層車手頭，負責將拿到的款項交給上線，再透過加密貨幣U盾洗錢、製造斷點，目前已掌握10多名車手及2名U盾幣商的身分，近期將收網逮人。