新版《搭錯車》來了！丁噹剪短髮尬戲陳乃榮

曾在西元1983年轟動華人世界感人熱淚的電影鉅作《搭錯車》，口碑票房雙豐收，至今依舊經典。而在2018年終於推出全新《搭錯車》音樂劇，邀請了「主題曲天后」丁噹主演，「華人音樂劇天王」王柏森、「偶像劇創作才子」陳乃榮共同演出，歷經過近2年的籌備，重新打造《搭錯車》音樂劇。

丁噹此次獨挑大樑擔綱音樂劇《搭錯車》的女主角阿美，她表示對於劇中那位愛唱歌的阿美追求夢想掙扎與挫折的心情很有共鳴，跟自己心路歷程彷彿交錯著。為了呈現純樸少女「阿美」的形象，造型師將充滿天后風采的丁噹重新打造，剪成學生頭，穿上荷葉邊襯衫，呈現剛出社會的少女模樣，她透露學生時期，因為運動員的關係，頭髮得剪成男生頭，還曾被誤認為是男生。