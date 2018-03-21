新版《搭錯車》來了！丁噹剪短髮尬戲陳乃榮

曾在西元1983年轟動華人世界感人熱淚的電影鉅作《搭錯車》，口碑票房雙豐收，至今依舊經典。而在2018年終於推出全新《搭錯車》音樂劇，邀請了「主題曲天后」丁噹主演，「華人音樂劇天王」王柏森、「偶像劇創作才子」陳乃榮共同演出，歷經過近2年的籌備，重新打造《搭錯車》音樂劇。
丁噹此次獨挑大樑擔綱音樂劇《搭錯車》的女主角阿美，她表示對於劇中那位愛唱歌的阿美追求夢想掙扎與挫折的心情很有共鳴，跟自己心路歷程彷彿交錯著。為了呈現純樸少女「阿美」的形象，造型師將充滿天后風采的丁噹重新打造，剪成學生頭，穿上荷葉邊襯衫，呈現剛出社會的少女模樣，她透露學生時期，因為運動員的關係，頭髮得剪成男生頭，還曾被誤認為是男生。
電影《搭錯車》裡的拾荒老人由孫越飾演，《搭錯車》音樂劇「亞叔」角色勢必要表現出更豐沛的舞台能量，曾受國家音樂廳邀請，挑樑主演安德魯洛伊韋伯之百老匯經典名劇《約瑟夫的神奇彩衣》全球中文版首演，媒體封為「韋伯音樂劇在台最佳代言人」的王柏森是最佳人選。一接到演出邀約，王柏森相當興奮，直說是「願望成真」，而且，為了更加豐富這齣音樂劇的音樂元素，編劇老師更翻轉「亞叔」成為一位沒有真正「啞」的拾荒者，讓王柏森一展實力歌喉，在衰老的年紀仍發揮出深刻的感情層次。
▲《搭錯車》音樂劇「亞叔」角色由王柏森扮老出演。（圖／相信音樂提供 , 2018.03.21）
陳乃榮則是首次挑戰音樂劇演出，他提到：「近年來大家對我印象是在戲劇演出，其實我一直有在音樂上創作，包括幕後都有，很開心有這個機會參與音樂劇演出，音樂劇又唱又跳，讓我在演戲和歌唱同時呈現。」面對150分鐘的音樂劇演出，平常就有運動習慣的他，體力不成問題。