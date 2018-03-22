輕鬆接觸科技　5國小參與校園推廣計畫

2018雲林縣「發現科技新樂園-校園科技教育推廣計畫」，今(22)日於斗六鎮南國小舉行啟動記者會，教育處長梁恩嘉、勤誠興業董事長陳美琪、研揚科技暨文教基金會董事長莊永順、研揚文教基金會黃慧美執行長及5所參與學校校長與Zenbon機器人一起參與啟動儀式，盼透過科技展覽及DIY體驗活動，豐富雲林學子對於科技發展之視野與體驗。

教育處長梁恩嘉表示，本次校園科技推廣計畫，縣內共有公誠、鎮南、大埤、東勢、華南等5所國小參與，藉由科技大未來、食品科技應用、住家的科技、交通的科技、穿著的科技等5大生活科技展覽，以及電腦組裝DIY、平衡飛機DIY、虛擬實境(VR)與擴增實境(AR)操作、太陽能DIY、HOC程式體驗等實作課程，讓學童在輕鬆的氣氛中與科學技術有更多接觸。