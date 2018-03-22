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輕鬆接觸科技　5國小參與校園推廣計畫

記者洪佳伶／雲林報導2018/03/22 19:29
▲2018發現科技新樂園－校園科技教育推廣起跑。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.22)
▲2018發現科技新樂園－校園科技教育推廣起跑。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.22)

2018雲林縣「發現科技新樂園-校園科技教育推廣計畫」，今(22)日於斗六鎮南國小舉行啟動記者會，教育處長梁恩嘉、勤誠興業董事長陳美琪、研揚科技暨文教基金會董事長莊永順、研揚文教基金會黃慧美執行長及5所參與學校校長與Zenbon機器人一起參與啟動儀式，盼透過科技展覽及DIY體驗活動，豐富雲林學子對於科技發展之視野與體驗。

教育處長梁恩嘉表示，本次校園科技推廣計畫，縣內共有公誠、鎮南、大埤、東勢、華南等5所國小參與，藉由科技大未來、食品科技應用、住家的科技、交通的科技、穿著的科技等5大生活科技展覽，以及電腦組裝DIY、平衡飛機DIY、虛擬實境(VR)與擴增實境(AR)操作、太陽能DIY、HOC程式體驗等實作課程，讓學童在輕鬆的氣氛中與科學技術有更多接觸。

勤誠興業、勤眾興業從2013年起推動「雲林縣藝術光點－藝文圓夢計畫」、「雲林縣藝術光點－藝文圓夢計畫」，截至2017年雲林縣共有95所國小參與，共同提升雲林學童藝文素養；今(107)年更擴及科技教育之推動，期望透過生活科技之展覽及DIY體驗活動，促進雲林學童對科技發展之了解與興趣。

▲學童在輕鬆的氣氛中接觸體驗科技。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.22)

關鍵字科技體驗教育推廣
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