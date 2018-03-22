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足球／熱身賽中華隊2:1勝航源FC　懷特：滿意新成員

記者鍾東穎／新北報導2018/03/22 22:18
▲中華男足（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.22）
▲中華男足（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.22）

為備戰27日的亞洲盃最終戰主場對戰新加坡，中華男足今(22)晚與航源FC在輔大足球場進行熱身賽，最終中華隊由陳浩瑋、李茂各攻進1球以2:1獲勝。對於今日表現中華隊主帥Garry White給予新成員高度肯定。

此次中華隊出現不少新面孔，從南韓歸國的右後衛王建明首度披上國家隊戰袍，台英混血王子沈子貴也從英國回台，今日2人也擔綱先發。

上半場前半由中華隊主導戰局，第17分鐘陳浩瑋在中場禁區拿到球後，第一時間射門，中華隊率先進球，不過航源展現頑強抵抗力，在第26分鐘，靠著衛懋庭在禁區射門進球扳平。

上半場終了前5分鐘，李茂在禁區內補漏進球，中華隊以2:1進入中場休息。下半場中華隊輪替不少球員，選自航源FC的陳慶烜和周宇杰也登場，雙方互有攻勢但都未有建樹，最終中華隊以1球之差取勝。

中華隊上下半場各換一批球員，讓全部27人都上場，僅有洪子貴、溫智豪因傷休戰，White認為熱身賽有達到設定的目標，「這是個很好的機會，去觀察球員有沒有吸收到教練下達的戰術，。」

年輕新臉孔White點名U23程昊、U19涂紹捷和吳彥澍，「好幾個新成員表現不錯，之後加入陳柏良等有經驗的選手，將會是很棒的隊伍。」更笑說，「大名單頭痛選誰，但很值得、開心。」

關鍵字亞洲盃熱身賽中華男足王建明航源fc
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