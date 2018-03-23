一口氣搶南台灣三個音樂冠軍　台南女中好威

台南女中合唱團與國樂社在全國學生音樂比賽成績亮眼，因已連續兩年榮獲高中職組特優第一，得以逕行參加全國決賽，但仍在市賽全力以赴，獲得第一；近日更以精湛的歌聲及琴藝技巧，配合默契極佳的演奏，在全國賽皆獲得特優第一名的成績，表現十分亮眼。

台南女中合唱團上周前往嘉義參加全國決賽，在呂佩珊老師的指揮下，將指定曲《天頂的星》以細膩的情感詮釋，用歌聲傳遞出對母親的愛，旋律相當動人；自選曲《Deus Noster Refugium》歌詞出自於詩篇46，是一首層次相當分明，以豐富的和聲和節奏變換，營造出極具正面能量的曲子；兩首曲子均獲得評審極高的評價。