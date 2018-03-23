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一口氣搶南台灣三個音樂冠軍　台南女中好威

記者黃文博／台南報導2018/03/23 16:32
▲台南女中3社團參加全國學生音樂比賽，皆榮獲特優第一名。 （圖／台南女中提供，2018.03.23
▲台南女中3社團參加全國學生音樂比賽，皆榮獲特優第一名。 （圖／台南女中提供，2018.03.23

台南女中合唱團與國樂社在全國學生音樂比賽成績亮眼，因已連續兩年榮獲高中職組特優第一，得以逕行參加全國決賽，但仍在市賽全力以赴，獲得第一；近日更以精湛的歌聲及琴藝技巧，配合默契極佳的演奏，在全國賽皆獲得特優第一名的成績，表現十分亮眼。

台南女中合唱團上周前往嘉義參加全國決賽，在呂佩珊老師的指揮下，將指定曲《天頂的星》以細膩的情感詮釋，用歌聲傳遞出對母親的愛，旋律相當動人；自選曲《Deus Noster Refugium》歌詞出自於詩篇46，是一首層次相當分明，以豐富的和聲和節奏變換，營造出極具正面能量的曲子；兩首曲子均獲得評審極高的評價。

國樂社在吳彥丞、馮榆筑、謝坤池、黃媺秀老師的指導下，社員們將指定曲《河畔紙鳶》動人的旋律，以細膩的情感詮釋無遺；自選曲《茶馬》極具地方風格的樂曲意境、強而有力的節拍特色、豐富多變的音色處理，亦在同學們底蘊深厚的技巧下一一呈現，各界讚譽有加。

管樂社在指揮老師李昆展的指導下，以豐富飽滿的和聲、流暢穩健的節奏、富感情張力的音樂表現、合作無間的演奏默契，整體表現獲得評審一致的肯定；指定曲《English Folk Song Suite》以平易近人的民謠為素材，主要由低音銅管演奏旋律並加上長笛的伴奏；而自選曲《JASPER?A Navigator to the Dreams》則是作曲家清水大輔所作，期許大家懷抱夢想，不斷的努力地追尋自己的理想，最終一定能有所收穫。

關鍵字台南女中合唱團國樂社管樂社
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