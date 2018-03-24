NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
新奇總覽寵物總覽男女之間網路追追追
即時跑馬燈一圖惹怒新莊人　網淚推：很中肯解放軍8軍機　穿越宮古海峽飛行理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
新奇

不如板橋？一圖惹怒「新莊人」　網淚推：真的很中肯

生活中心／綜合報導2018/03/24 10:22
▲網友自製一張有關新莊在地正反評論的圖，惹怒一票正港「新莊人」。（圖／翻攝自爆怨公社）
▲網友自製一張有關新莊在地正反評論的圖，惹怒一票正港「新莊人」。（圖／翻攝自爆怨公社）

難道新北市「新莊」真的不如「新板特區」？ 一名自稱是新莊人的網友在臉書社團《爆怨公社》中分享一張有關新莊在地 14 點正反評論的圖，要同屬新莊人的網友一起來反駁，有些網友對該圖感到不甚滿意，不過也有人含淚直呼「真的很中肯！」

該網友在文中寫下：「在新莊在地社團上看到這個圖片，讓我這個的新莊人都火起來了，這絕對是個剛搬來新莊的假新莊人做的圖」，圖中列出 14 點有關新莊的正反評論，包括「其實新莊有分上下」、「真的不懂有三小特產，只講得出 229 和 235 」、「其實新莊根本不輸板橋和台北」、「其實有新莊車站，只是在新竹」、「交通很不方便，搭火車要到樹林或板橋，到台北一定要過三重或板橋」、「可以住新板，何必住新莊」等。

這樣的說法讓他氣得反駁道：「一直都有上新莊跟下新莊之分，你不是在地人當然不知道，而且公車超多，交通超便利的，你要往東南西北都有車可以到」，並強調：「還有不要說下新莊是貧民窟！很多人連我也一樣………貧民窟都買不起了」。

文章隨即引發網友熱烈回響，紛紛回應「身為學生對於公車不方便其實蠻有感的，有些地方公車多到爆炸，有些根本沒車」、「公車還有紅 10 、綠 10 ⋯」「第 14 點真的很中肯」、「不否認新莊沒什麼特色」、「新莊很棒好嗎～從小就在新莊打滾」。

關鍵字新莊板橋新板特區公車交通貧民窟
回家路上被性侵　AV女優心靈受創

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan