不如板橋？一圖惹怒「新莊人」　網淚推：真的很中肯

難道新北市「新莊」真的不如「新板特區」？ 一名自稱是新莊人的網友在臉書社團《爆怨公社》中分享一張有關新莊在地 14 點正反評論的圖，要同屬新莊人的網友一起來反駁，有些網友對該圖感到不甚滿意，不過也有人含淚直呼「真的很中肯！」

該網友在文中寫下：「在新莊在地社團上看到這個圖片，讓我這個的新莊人都火起來了，這絕對是個剛搬來新莊的假新莊人做的圖」，圖中列出 14 點有關新莊的正反評論，包括「其實新莊有分上下」、「真的不懂有三小特產，只講得出 229 和 235 」、「其實新莊根本不輸板橋和台北」、「其實有新莊車站，只是在新竹」、「交通很不方便，搭火車要到樹林或板橋，到台北一定要過三重或板橋」、「可以住新板，何必住新莊」等。