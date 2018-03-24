齋藤工感恩受封「性感男神」　自認「這裡」最有魅力

齋藤工來台宣傳又導又演的電影《多桑不在家》，今（24）日與編劇橋本幸治接受訪問，談及劇情中的葬禮情節，齋藤工在嚴肅的場合不時偷笑，對此齋藤工透露，其實這部電影原先是由喜劇角度進行，「我是導演嘛，想說最後了不起把我偷笑的部分剪掉，實際上看的時候，覺得葬禮上發生這種情況很真實，我覺得我哥哥的角色演得還不錯。」身為故事原型的橋本幸治則表示，實際上在喪禮時敲木魚的和尚睡著了，他在後面看到前來弔唁的人，都笑到肩膀在發抖，所以認為齋藤工演得非常好。

齋藤工過去演出《晝顏》，被封為「日本性感男神」，對此齋藤工表示不會不喜歡這個稱號，反倒非常感恩，他透露在擁有這個稱號之前，只是一個沒有名氣的演員，正因為獲得「性感」的形象，所以大眾才會認識不同面向的他。問及如何兼顧演員與導演身分？齋藤工表示，當導演這件事，是絕對賺不了錢，還是要靠演員的身分支撐生活，對他而言當導演只是一個他很想去做的事，也剛好是對橋本幸治的故事產生共鳴，才有這部電影。