齋藤工感恩受封「性感男神」　自認「這裡」最有魅力

齋藤工來台宣傳又導又演的電影《多桑不在家》，今（24）日與編劇橋本幸治接受訪問，談及劇情中的葬禮情節，齋藤工在嚴肅的場合不時偷笑，對此齋藤工透露，其實這部電影原先是由喜劇角度進行，「我是導演嘛，想說最後了不起把我偷笑的部分剪掉，實際上看的時候，覺得葬禮上發生這種情況很真實，我覺得我哥哥的角色演得還不錯。」身為故事原型的橋本幸治則表示，實際上在喪禮時敲木魚的和尚睡著了，他在後面看到前來弔唁的人，都笑到肩膀在發抖，所以認為齋藤工演得非常好。
齋藤工過去演出《晝顏》，被封為「日本性感男神」，對此齋藤工表示不會不喜歡這個稱號，反倒非常感恩，他透露在擁有這個稱號之前，只是一個沒有名氣的演員，正因為獲得「性感」的形象，所以大眾才會認識不同面向的他。問及如何兼顧演員與導演身分？齋藤工表示，當導演這件事，是絕對賺不了錢，還是要靠演員的身分支撐生活，對他而言當導演只是一個他很想去做的事，也剛好是對橋本幸治的故事產生共鳴，才有這部電影。
▲日本性感男神齊藤工執導《多桑不在家》。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）
齋藤工為人親切，擄獲不少女粉絲芳心，在日本也和不少大咖合作過，問及自己當演員最有魅力的部分為何？他先是笑說：「應該是收費很便宜！」而後笑著解釋，自己沒有在處理金錢的部分，所以不太了解。齋藤工認為與其說是「魅力」倒不如說是「強項」，表示自己有一個很明確的「性感形象」，所以可以去挑戰其他部分的自己，像是模仿搞笑藝人、在綜藝節目做出突破演出，認為是自己的「柔軟度」、「開放度」獲得外界喜愛。
談及《多桑不在家》整部電影最困難之處？齋藤工表示，其實最難的部分是剪接，光是剪接就花了五個月。至於被封為「性感男神」，齋藤工也開玩笑認為自己的鎖骨最性感，但身穿高領服裝的他，惹得媒體驚呼「這樣看不到」，隨後齋藤工表示，因為自己的輪廓很深，配上低沈聲音，或許是因為這樣的反差，才讓外界認為有性感之處。
▲日本性感男神齊藤工執導《多桑不在家》。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）