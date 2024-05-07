習近平稱「中國產能沒有過剩」　分析：中歐貿易平衡難有重大進展

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，歐盟的對華貿易立場與美國一致，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）上月到訪中國時曾表示，人們越來越擔憂中國產能過剩對全球經濟造成的影響，而法國總統馬克宏也聲稱，今天的歐盟擁有世界上最開放的市場，但希望這個市場能受到保護。歐盟近期已對中國輸往歐洲市場的風力發電機供應商、太陽能板、電動車等補貼行為發起調查。
中國官媒《新華社》刊出的中法歐三方會晤聲明則提到，習近平強調，中歐關係有強大內生動力與廣大發展前景，不針對、不依附、也不受制於第三人，希望歐盟機構樹立正確對華認知，制定積極對華政策，雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，維護中歐關係政治基礎和國際關係基本準則。
習近平也指出，中國新能源產業在開放競爭中練就了「真本事」，代表的是先進產能，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通膨壓力，也為全球應對氣候變遷和綠色轉型，做出巨大貢獻，不論是從比較優勢還是全球市場需求角度來看，都不存在所謂「中國產能過剩問題」。中歐合作的本質是優勢互補、互利共贏，雙方在綠色和數位轉型中有著廣泛共同利益和巨大合作空間，雙方應該透過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切。
分析認為，這顯示中國領導人似乎沒有做出重大讓步的跡象，儘管習近平貌似接受歐洲方面對貿易失衡的擔憂，但後續是否會採取實質行動，仍有待觀察。