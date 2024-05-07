胖貓事件熱度異常！中國網友開始起疑：連當事人照片都沒看到

習近平稱「中國產能沒有過剩」　分析：中歐貿易平衡難有重大進展

▲中國國家主席習近平（中），6日在麗舍宮與法國總統馬克宏（左）、歐盟執委會主席馮德萊恩（右）舉行三方會談。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平（中），6日在麗舍宮與法國總統馬克宏（左）、歐盟執委會主席馮德萊恩（右）舉行三方會談。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國國家主席習近平5日抵達法國巴黎，進行國是訪問，時值中法建交滿一甲子，而這也是習近平自2019年新冠疫情爆發後，首次訪問歐洲。6日他在法國愛麗舍宮，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行三方會談，除了俄烏戰爭以外，歐洲最關心的當屬經貿公平競爭的問題，希望中國減少對自家企業的補貼。對此，習近平回應，不論是從比較優勢還是全球市場需求角度來看，都不存在所謂「中國產能過剩問題」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》報導，習近平時隔5年再次訪歐，正值中歐商業關係日益緊張，包括歐盟調查中國包含電動車在內的產業出口情況，而北京也關注法國白蘭地的進口。馮德萊恩坦言，歐盟「無法吸收大量過剩的中國工業產品湧入其市場」，不平等的市場准入和中國國家補貼，正在損害中歐之間的經貿關係，歐洲將堅定不移的做出保護自身經濟和安全所需的「艱難決定」。

報導指出，歐盟的對華貿易立場與美國一致，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）上月到訪中國時曾表示，人們越來越擔憂中國產能過剩對全球經濟造成的影響，而法國總統馬克宏也聲稱，今天的歐盟擁有世界上最開放的市場，但希望這個市場能受到保護。歐盟近期已對中國輸往歐洲市場的風力發電機供應商、太陽能板、電動車等補貼行為發起調查。

中國官媒《新華社》刊出的中法歐三方會晤聲明則提到，習近平強調，中歐關係有強大內生動力與廣大發展前景，不針對、不依附、也不受制於第三人，希望歐盟機構樹立正確對華認知，制定積極對華政策，雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，維護中歐關係政治基礎和國際關係基本準則。

習近平也指出，中國新能源產業在開放競爭中練就了「真本事」，代表的是先進產能，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通膨壓力，也為全球應對氣候變遷和綠色轉型，做出巨大貢獻，不論是從比較優勢還是全球市場需求角度來看，都不存在所謂「中國產能過剩問題」。中歐合作的本質是優勢互補、互利共贏，雙方在綠色和數位轉型中有著廣泛共同利益和巨大合作空間，雙方應該透過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切。

分析認為，這顯示中國領導人似乎沒有做出重大讓步的跡象，儘管習近平貌似接受歐洲方面對貿易失衡的擔憂，但後續是否會採取實質行動，仍有待觀察。

習近平赴法訪問、巴黎現示威潮！駐法代表：疫情前後氛圍大不同

布林肯會晤習近平！對話無交集　美中關係「急劇下滑到穩步惡化」

習近平晤布林肯！稱中美應做夥伴而非對手：不是「做一套說一套」

布林肯確定今在北京見習近平！王毅再喊話美國：勿干涉中國內政

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞