余天女婿淪詐團車手！遭踢爆「假富少」內幕、月花20萬挺而走險
前立委、藝人余天的女婿陳鑒，因涉嫌擔任詐騙集團車手頭，於上週遭到警方逮捕，身上背包被查獲一筆200萬現金，未料當警方將其逮獲時，陳鑒竟神情淡定表示「我不是詐騙集團，是公司主管派我來收錢，你們抓錯人了」，說完更從口袋掏出一張前立委余天的國會助理名片，消息引發譁然。對此，余天氣憤痛批陳鑒「該關多久就關多久」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，檢警比對先前逮捕的車手手機，透過雙方的對話紀錄，確認陳鑒就是負責收款的第2層車手頭，雖然陳鑒否認犯案，但由於檢警掌握許多證據，因此將向法院聲押獲准。而過去陳鑒對外宣稱，在母親開設的建設公司上班，月薪約3萬多元，但因其朋友多是富二代，為了展現「實力」，每月花銷高達20多萬元，入不敷出之下，才鋌而走險擔任詐團車手。
目前檢警已掌握，陳鑒負責將拿到的款項交給上線，再透過加密貨幣U盾洗錢、製造斷點，尚有10多名車手及2名U盾幣商的身分，近期將收網逮人。對於女婿參與詐團擔任車手，余天受訪時氣憤指出，該關多久就關多久，並強調「最討厭詐騙犯，很丟臉，竟然做這種傷天害理的事，我要向社會大眾致歉」。
余天妻子李亞萍也表示「我最恨詐騙集團，他們就該判無期徒刑或死刑」。余天的兒子余祥銓則表示，感到非常丟臉可恥，也為二姊余苑綺感到不捨，很擔心她留給小孩的千萬元教育基金會被扣押。