伍佰睽違10年降臨台中　重現經典「花朵舞」

伍佰&China Blue今（24）晚在台中圓滿劇場舉辦《透南風》演唱會，吸引6千位歌迷到場朝聖，此次的演唱會是伍佰暌違10年才終於又來到台中舉辦，他也向歌迷表示：「很特別的日子！很特別的地方！很特別的你們！內行的才知道！」讓粉絲情緒非常高昂。

開場時，伍佰& China Blue率領3位打擊樂手、6位現代舞者，出現在漆黑的舞台上，舞台後方整面的巨型LED牆，以整排木麻黃的黃昏海邊景象，為演唱會揭開序幕，演出畫面感十足的〈東石〉，而後當歌曲〈空襲警報〉的音樂響起時，則是出現夜幕低垂、軍機飛過，樹林燒成一片火海的場講，場面壯觀。整場演出內容以劇場形式打造，大量加入打擊樂的歌曲更像一首首新歌，非常具有震撼力。