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娛樂

伍佰睽違10年降臨台中　重現經典「花朵舞」

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/24 22:24
▲伍佰《透南風》演唱會今晚吹到台中圓滿劇場。（圖／環球音樂提供 , 2018.03.24）
▲伍佰《透南風》演唱會今晚吹到台中圓滿劇場。（圖／環球音樂提供 , 2018.03.24）

伍佰&China Blue今（24）晚在台中圓滿劇場舉辦《透南風》演唱會，吸引6千位歌迷到場朝聖，此次的演唱會是伍佰暌違10年才終於又來到台中舉辦，他也向歌迷表示：「很特別的日子！很特別的地方！很特別的你們！內行的才知道！」讓粉絲情緒非常高昂。

開場時，伍佰& China Blue率領3位打擊樂手、6位現代舞者，出現在漆黑的舞台上，舞台後方整面的巨型LED牆，以整排木麻黃的黃昏海邊景象，為演唱會揭開序幕，演出畫面感十足的〈東石〉，而後當歌曲〈空襲警報〉的音樂響起時，則是出現夜幕低垂、軍機飛過，樹林燒成一片火海的場講，場面壯觀。整場演出內容以劇場形式打造，大量加入打擊樂的歌曲更像一首首新歌，非常具有震撼力。


▲伍佰《透南風》演唱會台中場，整場演出內容以劇場形式打造，大量加入打擊樂的歌曲更像一首首新歌，非常具有震撼力。（圖／環球音樂提供 , 2018.03.24）

不同於上半場的木麻黃樹林，下半場的場景來到了海邊，配合歌曲的情境，在表演到〈浪人情歌〉時，海邊的房子竟然燒了起來，重現MV中的經典畫面，而到了〈心愛的再會啦〉一艘艘大船駛過，船身上的歌詞讓全場歌迷從頭到尾大合唱，最後安可時，伍佰與全體19位演出人員出場帶領全場觀眾大跳〈妳是我的花朵〉的「花朵舞」，為整場演唱會畫下完美的句點。 

此外，其實伍佰的海外演唱會邀約一直沒有間斷，他也會趁空檔製作新專輯，希望在年底前推出新作品。


▲伍佰在演唱會安可時，重現經典花朵舞。（圖／環球音樂提供 , 2018.03.24）

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