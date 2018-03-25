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NBA／柯瑞季後賽恐缺陣　但KD並不擔心

體育中心／綜合報導2018/03/25 11:13
▲勇士球星Kevin Durant 。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士球星Kevin Durant 。（圖／美聯社／達志影像）

勇士王牌射手Stephen Curry在昨日的比賽中弄傷左膝，今日核磁共振檢查報告顯示他的左膝內側副韌帶二級拉傷，至少得休息3周左右的時間，如此可能將錯過部分季後賽。不過他的隊友Kevin Durant卻不擔心，並表示凡事不可能十全十美，要勇士球迷冷靜一點。

「總會有潮起潮落，我知道自從勇士取得成功以來，我們都很順利。」Durant受訪時說，「沒有什麼可擔心的，我們生活還是很美滿，我們還是在NBA打球。雖然有人扭傷腳踝、斷了幾根肋骨、骨盆被踢到或是拇指骨折，但都不是危及生命的傷勢。」

另外他也表示，Curry不論發生了什麼事都會努力回到球場，所以球團上下都會支持他，為了他繼續在接下來的賽程堅持下去。

勇士本季試圖來完成衛冕的任務，雖然在季前所有專家都看好他們，不過在球季尾聲幾名球星突如其來的傷病，確實打亂了球隊的算盤。

不過Durant說的是對的，雖然Curry目前有膝傷問題，但並不是世界末日，在不爭取西區第一寶座的情況下，他們現在要做的就是讓主力好好的休息，並在季後賽保持全員健康的狀態。

如果按照目前的排名，他們在第2輪碰到拓荒者或雷霆時會遇到不小的麻煩，而在之後的西區決賽很可能會遇到如日中天的火箭，屆時他們會需要這一名兩屆例行賽MVP以最佳的狀況回歸。

 

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