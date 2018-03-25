影／掃墓火燒山　美濃警消疲於奔命

美濃山區24日上午11點的一場山林火災，延燒至25日凌晨仍然餘煙裊繞，雖然警消宣導呼籲小心火燭，但是掃墓燃燒雜草及施放鞭炮煙火的民眾，依然故我不曾間斷，令人不堪其擾。



▲24日上午11點的一場山林火災，延燒至25日凌晨仍然餘煙裊繞。（圖／記者宋汝夔攝，2018.03.25）