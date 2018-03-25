影／掃墓火燒山　美濃警消疲於奔命

美濃山區24日上午11點的一場山林火災，延燒至25日凌晨仍然餘煙裊繞，雖然警消宣導呼籲小心火燭，但是掃墓燃燒雜草及施放鞭炮煙火的民眾，依然故我不曾間斷，令人不堪其擾。
▲24日上午11點的一場山林火災，延燒至25日凌晨仍然餘煙裊繞。（圖／記者宋汝夔攝，2018.03.25）
有別於其他族群清明節才會掃墓的民俗風情，美濃在地的客家人，從農曆2月1日起，就開始分批祭祖，再加上公墓都遍布於美濃山麓四周，每年都因燃燒雜草及施放鞭炮煙火不慎，造成多次火燒山的紀錄，讓警消人員疲於奔命。
▲美濃義消人員為了救火疲於奔命。（圖／記者許薰方攝，2018.03.25）
美濃在地的Robin在臉書上貼文表示，掃墓祭祖是慎終追遠， 緬懷我們的祖先，用鮮花素果誠心來表達我們的心意即可，放鞭炮、燒金紙造成空氣，噪音，環境的汙染，甚至引起火災，真的可以改掉這些不環保的習俗。把買鞭炮和金紙的錢，拿來幫助有需要的人，不是更好嗎？
美濃消防分隊長鍾志彬強調，目前正値掃墓期間，希望民眾不要放沖天炮、不要燒雜草，並記得攜帶儲水熄滅餘火，否則星星之火一旦造成火災，就會形成嚴重後果，希望大家多多配合。
▲施放鞭炮煙火不慎容易導致火燒山。（圖／記者許薰方攝，2018.03.25）