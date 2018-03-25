蔡英文出席扶輪社年會　肯定林佳龍打造美好城市

國際扶輪社3461地區首屆年會今(25)日在台中市登場，總統蔡英文出席，感謝扶輪社友的貢獻，也肯定身為社友的市長林佳龍以扶輪社核心理念打造台中宜居城市，各方面市政建設推展進步中，期勉中央與地方持續以扶輪精神攜手前行。

今日年會在台中市北屯區好運來洲際宴展中心舉行，蔡英文總統、台中市長林佳龍及副市長張光瑤等人都到場參與，場面盛大隆重。蔡英文表示，中部扶輪社社員人數持續增加，顯見中台灣民眾及企業熱心公益的風氣蓬勃，上周日國際扶輪社3462地區首屆年會也剛在台中市舉辦。

蔡英文指出，扶輪社投入人道關懷的奉獻，讓世界看到台灣的愛心，3461地區社友結合民間資源前往柬埔寨義診、為當地建立乾淨飲水系統等付出，也都是台灣外交政策的實踐，替台灣與東南亞國家建立了更緊密友誼。同時，扶輪社也不忘以愛與熱情關懷台灣這塊土地。蔡英文肯定林佳龍身為扶輪社友，致力以扶輪精神打造美好城市，台中市各方面都在進步，包括日商三井不動產、美光科技、安川電機等企業都投資台中，為年輕世代創造更優質且高薪的就業機會。