蔡英文出席扶輪社年會　肯定林佳龍打造美好城市

國際扶輪社3461地區首屆年會今(25)日在台中市登場，總統蔡英文出席，感謝扶輪社友的貢獻，也肯定身為社友的市長林佳龍以扶輪社核心理念打造台中宜居城市，各方面市政建設推展進步中，期勉中央與地方持續以扶輪精神攜手前行。
今日年會在台中市北屯區好運來洲際宴展中心舉行，蔡英文總統、台中市長林佳龍及副市長張光瑤等人都到場參與，場面盛大隆重。蔡英文表示，中部扶輪社社員人數持續增加，顯見中台灣民眾及企業熱心公益的風氣蓬勃，上周日國際扶輪社3462地區首屆年會也剛在台中市舉辦。
蔡英文指出，扶輪社投入人道關懷的奉獻，讓世界看到台灣的愛心，3461地區社友結合民間資源前往柬埔寨義診、為當地建立乾淨飲水系統等付出，也都是台灣外交政策的實踐，替台灣與東南亞國家建立了更緊密友誼。同時，扶輪社也不忘以愛與熱情關懷台灣這塊土地。蔡英文肯定林佳龍身為扶輪社友，致力以扶輪精神打造美好城市，台中市各方面都在進步，包括日商三井不動產、美光科技、安川電機等企業都投資台中，為年輕世代創造更優質且高薪的就業機會。
而台中市8年100萬棵植樹計畫與扶輪社「一人一樹救地球」理念相同，水環境治理也展現成效，期待各位社友給同為扶輪人的林市長最大支持及鼓勵，讓他以扶輪社四大考驗的態度精進市政、以扶輪社改善世界的理念改變台中市。
另外，蔡英文分享扶輪社致力於根除小兒麻痺30多年的付出，讓她十分感動，期待中央和地方執政團隊勇敢去做，用行動證明給大家看，也很高興今日參與年會，感謝社友對政府的監督及協助，相信攜手合作之下將使台灣變得更好。
林佳龍表示，很榮幸以扶輪社友的身分受邀致詞，台中市已是第二大城，經過3年多來的努力，包括治安、交通、經濟發展、河川整治、中區再生、社會福利等市政建設逐步展現成果，打造出現今的宜居城市樣貌。台中市區域計畫並已獲內政部核定、今年公告實施，將加速實踐「大台中123」一條山手線、兩大海空港、三個副都心及屯區市區化的都市發展格局，包括大台中山手線、捷運綠線延伸彰化、捷運藍線等也都已獲納入前瞻基礎建設計畫；中區再生、綠柳川整治也展現成果。
林佳龍也表示，扶輪社友積極參與花博志工、推動植樹、反毒、罕見疾病及弱勢關懷等層面，成為台中向前進步的助力，今日舉辦年會的場地迷你蛋能夠順利催生，也要感謝社友的參與；未來將秉持「是否一切屬於真實」、「是否各方得到公平」、「能否促進親善友誼」、「能否兼顧彼此利益」等扶輪社四大考驗精神，持續努力。
3461地區首屆年會以「創新、優質、歡樂」為主軸，除了連結扶輪友誼以外，也分享扶輪社的核心價值與服務成果。3461地區總監童瑞龍表示，在教育、醫療與人文關懷等層面，包括一人一樹綠化地球、推動反毒及自行車校園宣傳、國際青少年交換服務、國際醫療義診、VTT醫療職業訓練、馬拉松根除小兒麻痺公益慢跑、根除B型肝炎、宣導器官捐贈、扶輪之子認養、偏鄉教育及圖書設施增建等重點工作，均落實2017-2018年度「扶輪改善世界」的核心理念。