520來了！唐綺陽：社會將颳起颱風 這3個星座「好或壞都有可能」
立法院17日為國會改革法案上演全武行，朝野立委爆發數波嚴重肢體衝突，多名立委掛彩送醫，甚至驚動外媒報導。今（20）日為520總統就職大典，也是新的一週開始，星座專家唐綺陽提醒，未來兩個禮拜台灣社會將「颳起颱風」，進入劇烈動盪，點名雙子、天秤、水瓶「見到的究竟是好還是壞，都有可能」，呼籲大家做好「防颱」準備。
記者楊穎軒／綜合報導
唐綺陽在臉書表示，過去一週，除了立法院打群架，還發生三重女婿滅門血案、中和生母摩鐵殺子案等令社會震驚並產生無力感的事件，這都凸顯原本潛藏的社會問題，「看起來像要準備刮颱風似的，畢竟，風要來了！」指不管是社會還是自己內心的動盪，都是動起來的推力，有動才能活化僵局，雖然讓人不舒服、煩躁卻未必是壞事，「動了」才是重點。
吉星群進風象，唐綺陽說，對雙子、天秤、水瓶來說是「凸顯、見光、拱起」之時，「再說一次，見到的究竟是好還是壞，都有可能，但無論是哪一種，我也覺得都是好，見到你的好當然很好，被見到壞，以致再也不能壞，豈不也是好呢？」
唐綺陽直言，現在能做的是別被恐懼、脆弱和一時衝動把持，必須強化內心安定，這是唯一能防抵禦強風的「防颱準備」，相信這陣風過後，我們會看到嶄新的自己，置身新局面中。唐綺陽提到，新局面好還是壞，就看你我有沒有顧好自身周遭，每個個體都是關鍵，顧好自己，守護自己的心，別被風迷亂、颳倒，就是顧好世界。
另外，唐綺陽補充：「不能留戀過去，未來，迅雷不及掩耳地，已經來到眼前了！是我們要面對的新現實。」網友議論紛紛：「已經感受到了」、「我們都只是會生老病死的凡人而已」、「這段日子對惡者越惡很有感」、「感謝解析這一切的變動，希望一切會更好的動」、「台灣人就是關關難過關關過，一起加油！」
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