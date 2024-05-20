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市場攤販不爽了！涼糕哥生意太好「驚傳遭封殺」　隔壁攤烙下狠話

▲記得9年前的東湖涼糕哥嗎？在退出演藝圈7年之後，目前他重操舊業，在市場擺攤賣涼糕，人氣紅不讓！（圖/涼糕哥臉書）
▲記得9年前的東湖涼糕哥嗎？在退出演藝圈7年之後，目前他重操舊業，在市場擺攤賣涼糕，人氣紅不讓！（圖/涼糕哥臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

9年前在東湖市場賣涼糕爆紅的帥氣老闆涼糕哥（游勝綸），原本一度進軍演藝圈，又來淡出螢光幕前之後，近幾年又再度回歸老本行，也經營自媒體相當有聲有色，排隊購買他的涼糕的顧客可以說是比以前還要更多，不過逛過市場的都知道，攤販與攤販之間的距離其實都非常近，排隊人潮如果太多，恐怕會影響別人做生意。近日涼糕哥就自爆被菜市場給封殺，甚至有攤販不滿排隊人潮影響自家做生意而烙下狠話。

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涼糕哥（游勝綸）近幾年回歸菜市場賣涼糕的老本行，加上經營自媒體Tik Tok，流量相當高，也帶動市場涼糕的生意，每次出攤都是大排長龍，據悉，要吃到游勝綸賣的涼糕並不容易，如果晚到一點的話，排隊至少要排兩小時以上。

▲還記得9年前東湖涼糕哥游勝綸嗎？最近社群上再度掀起一陣炫風，可以說是二度爆紅。（圖／游勝綸授權提供）
▲涼糕哥游勝綸近年回歸市場擺攤老本行，加上認真經營自媒體社群，可以說是二度爆紅。（圖／游勝綸授權提供）
二度爆紅涼糕生意太好！擋到攤販烙下狠話

然而最近他因為二度翻紅，前去市場找他購買涼糕的客人非常多，結果排隊人潮擋到別人的攤販，反而影響別人做生意。涼糕哥表示：「南門市場，有一個攤販就說要開瓦斯引爆，要死大家一起死，我就去那一次，就被封殺了」。

游勝綸不好意思的說：「擋到人家也覺得很抱歉，也有把人家整攤買掉的經驗，菜市場做生意很多眉眉角角的，之前也有遇過擺攤超過格子一點點，攤商要拿刀砍你的也遇過，像是我今天做生意後面那個蒜頭的前面都是排隊人潮，今天換作是人家，就破口大罵，不過那是攤位的房東所以他才比較沒差」。

▲東湖涼糕哥游勝綸，因媽媽罹癌的關係，暫時停止擺攤。（圖／翻攝自游勝綸臉書）
▲涼糕哥游勝綸近年回歸市場擺攤老本行，因為生意太好，卻不斷發生與市場攤販發生糾紛的情況出現。（圖／翻攝自游勝綸臉書）
菜市場做生意眉角多！網友集思廣益幫涼糕哥想「解決之道」

影片曝光後，不少人都給涼糕哥建議，表示可以不要採取現場排隊的方式，改抽號碼牌並且填寫單子，這樣顧客可以先去逛菜市場之後再回來拿，也不會因為排隊人潮過多，去擋到其他攤販；再者直接多租一格格子讓顧客排隊專用，畢竟做生意不容易，每個攤商也都是花錢招租攤位，總不希望自己攤販前都是排滿別人家的顧客。

游勝綸也回應表示：「其實我一直都試著在找尋合適的位置，這裡擺過如果不適合，就會告訴幫我處理位置的妹妹，下次擺攤就會再換地點，也不可能說是故意要去擋人家，所以有時我都會找有很大空地的地方擺攤，大家的意見我也會去聽取試試看」。


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