市場攤販不爽了！涼糕哥生意太好「驚傳遭封殺」　隔壁攤烙下狠話

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二度爆紅涼糕生意太好！擋到攤販烙下狠話
然而最近他因為二度翻紅，前去市場找他購買涼糕的客人非常多，結果排隊人潮擋到別人的攤販，反而影響別人做生意。涼糕哥表示：「南門市場，有一個攤販就說要開瓦斯引爆，要死大家一起死，我就去那一次，就被封殺了」。
游勝綸不好意思的說：「擋到人家也覺得很抱歉，也有把人家整攤買掉的經驗，菜市場做生意很多眉眉角角的，之前也有遇過擺攤超過格子一點點，攤商要拿刀砍你的也遇過，像是我今天做生意後面那個蒜頭的前面都是排隊人潮，今天換作是人家，就破口大罵，不過那是攤位的房東所以他才比較沒差」。
菜市場做生意眉角多！網友集思廣益幫涼糕哥想「解決之道」
影片曝光後，不少人都給涼糕哥建議，表示可以不要採取現場排隊的方式，改抽號碼牌並且填寫單子，這樣顧客可以先去逛菜市場之後再回來拿，也不會因為排隊人潮過多，去擋到其他攤販；再者直接多租一格格子讓顧客排隊專用，畢竟做生意不容易，每個攤商也都是花錢招租攤位，總不希望自己攤販前都是排滿別人家的顧客。
游勝綸也回應表示：「其實我一直都試著在找尋合適的位置，這裡擺過如果不適合，就會告訴幫我處理位置的妹妹，下次擺攤就會再換地點，也不可能說是故意要去擋人家，所以有時我都會找有很大空地的地方擺攤，大家的意見我也會去聽取試試看」。
@vic830524擺攤眉角比你想得多 #涼糕哥 #涼糕 #游勝綸 #菜市場美食
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