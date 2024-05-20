賴清德演說亮點看這！兩岸論述超強硬　首稱兩岸不隸屬、喊中國　

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蔡英文在2016年就職演說中，談及兩岸部分提到，兩岸都應該共同珍惜與維護，並在這個既有的事實與政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展；新政府會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務，「兩岸的兩個執政黨應該要放下歷史包袱，展開良性對話，造福兩岸人民」。
蔡英文說明既有政治基礎，包含幾個關鍵元素，第一，1992年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知，這是歷史事實；第二，中華民國現行憲政體制；第三，兩岸過去20多年來協商和交流互動的成果；第四，台灣民主原則及普遍民意。
而在2020演講稿中，蔡英文重申「和平、對等、民主、對話」，強調不會接受北京當局，以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，這是台灣堅定不移的原則；她提到，也會持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務，這是我們維持台海和平穩定現狀的一貫立場。
相較於蔡英文致詞，賴清德致詞顯得更加強硬，包含提到1996年的今天，台灣第一位民選總統宣誓就職，向國際社會傳達，「中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民」，喊話中國正視「中華民國存在的事實」。
雖然蔡英文曾在國慶典禮說曾談及四個堅持兩岸互不隸屬、主權不容侵犯等，但兩次就職典禮都從未說過，而賴清德在致詞演講中就強調，台灣具有主權正當性，並指出據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體，有中華民國國籍者，為中華民國國民，「由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，成為台灣第一名總統在就職典禮上用此論述者。
產業聚焦三方向
賴清德表示，將把握「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」、「布局全球，行銷全世界」三方向，要打造智慧永續新台灣，創造台灣第二次經濟奇蹟，強調台灣絕對有能力，成為「經濟日不落國」。
推動「國家希望工程」
賴清德允諾未來推動「國家希望工程」、以四個方向前行，擴大社會投資之下，建立一個有愛和道德勇氣的台灣社會，他更點名包括低薪、治安、供電、勞保財務、交通安全、長照、缺工等問題；以2個期許、3個未來，打造安居樂業的台灣。
賴清德也提到，民眾需要供電穩定，他會推動第二次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性；大家關心勞保財務，他要再次強調，只要政府在，勞保絕對不會倒；大家重視交通安全，他會打造符合人本的交通環境，擺脫「行人地獄」的惡名；大家期待政府能夠幫助家庭照顧者減輕負擔，以及協助產業改善缺工的困境，這些問題，都會積極解決。
賴清德說，大家都期待一個更強韌的台灣，可以妥善因應傳染病、天災地變等各類型災害，以及加速都市更新，解決危老建築的問題，也期待一個更健康的台灣，他期許發揮醫師專業，集結各界的力量，打擊癌症，以及成立「體育暨運動發展部」，推展全民運動，並且確保健保永續經營，讓國人活得長壽又健康。