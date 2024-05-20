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520星巴克、清心福全買一送一！五桐號、珍煮丹共9家半價優惠爽喝

▲迎接520網路情人節，咖啡手搖飲料「我愛你」告白優惠，一次整理9家「買一送一」甜蜜好康，星巴克、清心福全、五桐號、珍煮丹、CoCo都可、TEA TOP、烏弄、康青龍等都半價優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲迎接520網路情人節，咖啡手搖飲料「我愛你」告白優惠，一次整理9家「買一送一」甜蜜好康，星巴克、清心福全、五桐號、珍煮丹、CoCo都可、TEA TOP、烏弄、康青龍等都半價優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

520我愛你網路情人節來了！一次整理9家咖啡手搖飲料優惠，今（20）日星巴克、清心福全、五桐號、珍煮丹、CoCo都可、TEA TOP、康青龍、烏弄、八曜和茶都爽喝半價。不管有沒有另一半，都能划算喝優惠。

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📌星巴克12款「買一送一」咖啡飲品！3款「星冰樂半價」
星巴克又放送「夏日推薦指定品項」好友分享日，5月20日至5月21日連續2天11:00-20:00，至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。「夏日推薦清單」指定品項為摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、香草星冰樂、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、醇濃抹茶那堤、經典巧克力、蜜桃茉莉風味青茶。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲迎接母親節，各餐飲皆推出好康優惠，像是星巴克與各家手搖飲都有「買一送一」，也有媽媽到餐廳消費，可以額外大嗑龍蝦桶或爽吃帝王蟹。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克12款「買一送一」咖啡飲品！3款「星冰樂半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌清心福全「買一送一」連喝2天！永和人嗨了
清心福全永和竹林新店週年慶，祭出超狂「買一送一」優惠活動，5月20日11:00-19:00大杯蜂蜜烏龍「買一送一」！提醒大家，每人限購一組(大杯蜂蜜烏龍2杯)；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 永和竹林新店 資訊
地址：新北市永和區竹林路38號
電話：02-2928-0000

▲高雄人開喝！清心福全母親節「優多綠茶買一送一」連4天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲永和人開喝！清心福全520「買一送一」連喝2天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌五桐號：5月Uber Eats外送「買一送一」！
五桐號即日起至5月21日，Uber Eats外送平台獨家開喝荔枝冰茶凍飲、綠茶多多凍飲都「買一送一」！「荔枝冰茶凍飲」以荔枝果香結合清雅茶香搭配滑順Q彈的綠茶凍、「綠茶多多凍飲」則以冰鎮茉莉綠茶加上特濃發酵乳酸多多並搭綠茶凍，雙雙半價划算開喝。

📌CoCo都可：Uber Eats外送2款「買一送一」！foodpanda「珍奶第二杯10元」
CoCo都可應援大家5月報稅季省荷包，迎接盛夏在Uber Eats外送平台，即日起至5月21日，獨家開喝21歲輕檸烏龍(L)、葡萄柚果粒茶(L)同品項「買一送一」，免排隊、不用輸入優惠碼爽喝半價好康。提醒大家，數量有限，售完為止；單筆訂單限10組；CoCo合作門市，依平台/門市公告為主。

而5月21日至6月20日，還接力在外送平台熊貓foodpanda買大杯「珍珠奶茶」，可享有「第二杯10元」優惠，爽喝一整個月！提醒大家，實際販售品項、金額依foodpanda APP販售為準；數量有限，售完為止。

▲CoCo都可週三好友日12/7也有超人氣「珍珠鮮奶茶」買1送1優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可Uber Eats外送2款「買一送一」！foodpanda「珍奶第二杯10元」接力喝到6月。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
📌珍煮丹：外送Uber Eats「買一送一」！
珍煮丹即日起至5月21日，在外送平台Uber Eats上限定黑糖珍珠、老派蕎麥錫蘭大杯「買一送一」優惠！迎接初夏，把握時間爽喝半價優惠吧。

📌TEA TOP：520我愛你「第二杯半價」
TEA TOP迎接520我愛你告白日，推出適合夏季喝的「紅粿青梅青」手搖飲料！520當日一日限定全台170家門市，大方秀出手比愛心，可享「紅粿青梅青第二杯半價」優惠。提醒大家，每人限購2組，每店限量100組；6月1日起凡購買「紅粿青梅青」或單筆消費滿百，贈送台灣插畫家查高設計「可愛水豚君店長日常」明信片，每人每次限領2張，共有三款可愛明信片隨機贈送，數量有限送完為止。

▲520我愛你TEA TOP推出「第二杯半價」優惠。（圖／TEA TOP提供）
▲520我愛你TEA TOP推出「第二杯半價」優惠。（圖／TEA TOP提供）
📌康青龍：外送Uber Eats「買一送一」
康青龍即日起至5月21日，於外送平台Uber Eats祭出仙凍蜜茉綠、仙凍黑奶茶「買一送一」優惠，清爽軟嫩黑仙草加入清爽系茉莉綠茶或醇香奶茶都很對味，趁買一送一入手好划算；Uber One會員消費滿350元還有「再享85折」加碼好康。

📌烏弄：Uber Eats外送「買一送一」
母親節烏弄「買一送一」！即日起至5月21日，外送平台Uber Eats推出酸甜好喝的「檸檬梅綠」、或滿滿益生菌的「養樂多綠茶」，雙雙買一送一，半價開喝清爽解渴手搖飲料。

▲八曜和茶台南新店開幕！爽喝「買一送一」連3天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲八曜和茶台南新店開幕！爽喝「買一送一」連3天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌八曜和茶新店開幕「買一送一」連3天！台南人嗨喝
八曜和茶即將開幕台南永華門市，只要在八曜和茶FB、IG、Threads任一社群平台，完成追蹤＋按讚＋標記好友指定任務，就能爽喝「買一送一」手搖飲料，5月24日買「京彩舞伎奶茶」送「308炙燒濃乳」；5月25日「柚香覺醒307買一送一」；5月26日買「京彩舞伎奶茶」或「冬の戀奶茶」免費送「八曜和茶」乙杯！

不想挑戰社群任務的I人（內向慢熟型），只要消費滿60元，也能獲贈「10元代金券」一張。提醒大家，限到店消費，兩者活動僅能擇一參加；優惠不與會員活動合併使用；限到店消費。
八曜和茶 台南永華門市
地址：台南市南區永華路一段269號
電話：06-2610069
時間：09:30-22:00


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