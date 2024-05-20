520星巴克、清心福全買一送一！五桐號、珍煮丹共9家半價優惠爽喝

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星巴克又放送「夏日推薦指定品項」好友分享日，5月20日至5月21日連續2天11:00-20:00，至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。「夏日推薦清單」指定品項為摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、香草星冰樂、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、醇濃抹茶那堤、經典巧克力、蜜桃茉莉風味青茶。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌清心福全「買一送一」連喝2天！永和人嗨了
清心福全永和竹林新店週年慶，祭出超狂「買一送一」優惠活動，5月20日11:00-19:00大杯蜂蜜烏龍「買一送一」！提醒大家，每人限購一組(大杯蜂蜜烏龍2杯)；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 永和竹林新店 資訊
地址：新北市永和區竹林路38號
電話：02-2928-0000
📌五桐號：5月Uber Eats外送「買一送一」！
五桐號即日起至5月21日，Uber Eats外送平台獨家開喝荔枝冰茶凍飲、綠茶多多凍飲都「買一送一」！「荔枝冰茶凍飲」以荔枝果香結合清雅茶香搭配滑順Q彈的綠茶凍、「綠茶多多凍飲」則以冰鎮茉莉綠茶加上特濃發酵乳酸多多並搭綠茶凍，雙雙半價划算開喝。
📌CoCo都可：Uber Eats外送2款「買一送一」！foodpanda「珍奶第二杯10元」
CoCo都可應援大家5月報稅季省荷包，迎接盛夏在Uber Eats外送平台，即日起至5月21日，獨家開喝21歲輕檸烏龍(L)、葡萄柚果粒茶(L)同品項「買一送一」，免排隊、不用輸入優惠碼爽喝半價好康。提醒大家，數量有限，售完為止；單筆訂單限10組；CoCo合作門市，依平台/門市公告為主。
而5月21日至6月20日，還接力在外送平台熊貓foodpanda買大杯「珍珠奶茶」，可享有「第二杯10元」優惠，爽喝一整個月！提醒大家，實際販售品項、金額依foodpanda APP販售為準；數量有限，售完為止。
📌珍煮丹：外送Uber Eats「買一送一」！
珍煮丹即日起至5月21日，在外送平台Uber Eats上限定黑糖珍珠、老派蕎麥錫蘭大杯「買一送一」優惠！迎接初夏，把握時間爽喝半價優惠吧。
📌TEA TOP：520我愛你「第二杯半價」
TEA TOP迎接520我愛你告白日，推出適合夏季喝的「
📌康青龍：外送Uber Eats「買一送一」
康青龍即日起至5月21日，於外送平台Uber Eats祭出仙凍蜜茉綠、仙凍黑奶茶「買一送一」優惠，清爽軟嫩黑仙草加入清爽系茉莉綠茶或醇香奶茶都很對味，趁買一送一入手好划算；Uber One會員消費滿350元還有「再享85折」加碼好康。
📌烏弄：Uber Eats外送「買一送一」
母親節烏弄「買一送一」！即日起至5月21日，外送平台Uber Eats推出酸甜好喝的「檸檬梅綠」、或滿滿益生菌的「養樂多綠茶」，雙雙買一送一，半價開喝清爽解渴手搖飲料。
📌八曜和茶新店開幕「買一送一」連3天！台南人嗨喝
八曜和茶即將開幕台南永華門市，只要在八曜和茶FB、IG、Threads任一社群平台，完成追蹤＋按讚＋標記好友指定任務，就能爽喝「買一送一」手搖飲料，5月24日買「京彩舞伎奶茶」送「308炙燒濃乳」；5月25日「柚香覺醒307買一送一」；5月26日買「京彩舞伎奶茶」或「冬の戀奶茶」免費送「八曜和茶」乙杯！
不想挑戰社群任務的I人（內向慢熟型），只要消費滿60元，也能獲贈「10元代金券」一張。提醒大家，限到店消費，兩者活動僅能擇一參加；優惠不與會員活動合併使用；限到店消費。
八曜和茶 台南永華門市
地址：台南市南區永華路一段269號
電話：06-2610069
時間：09:30-22:00