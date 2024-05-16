星巴克最新「買一送一」！520手搖飲料爽喝半價　迷客夏抽全單1折

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5月報稅季划算喝星巴克最新foodomo外送優惠，即日起至6月7日每週三至五，可享指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「摩卡可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），幫大家換算折扣完，那堤一杯最便宜75元、摩卡可可碎片星冰樂只要93元，而且都是特大杯份量喝超爽。
現在星巴克門市還有「發現你的perfect match」驚喜活動，指定商品「下殺65折」！即日起至5月21日，凡購買指定商品可享65折優惠。《NOWnews今日新聞》記者發現，每間星巴克門市的指定商品都不一樣，鐵粉們不妨經過時都進去逛一逛尋寶，會有意想不到到的收穫喔！提醒大家，依各門市現貨為準，售完為止；優惠不併用。
📌五桐號：5月Uber Eats外送「買一送一」！
五桐號即日起至5月21日，Uber Eats外送平台獨家開喝荔枝冰茶凍飲、綠茶多多凍飲都「買一送一」！「荔枝冰茶凍飲」以荔枝果香結合清雅茶香搭配滑順Q彈的綠茶凍、「綠茶多多凍飲」則以冰鎮茉莉綠茶加上特濃發酵乳酸多多並搭綠茶凍，雙雙半價划算開喝。
📌珍煮丹：外送Uber Eats「買一送一」！士林創始店也買一送一
珍煮丹即日起至5月21日，在外送平台Uber Eats上限定黑糖珍珠、老派蕎麥錫蘭大杯「買一送一」優惠！歡慶全新智能店型開幕，士林大北門市即日起至5月17日倒數2天，現場購買指定飲品「買一送一」，今天5月16日蜜夏紅、5月17日黑糖檸檬冬瓜，通通爽喝半價。提醒大家，活動僅限現場購買，每人限購一組；限大杯飲品，兩杯甜度冰塊皆須一致；加料額外收費(兩杯可加不同料)；優惠不併用。
珍煮丹 士林大北門市
地址：台北市士林區大北路54號
電話：02-2881-5238
時間：11:00-21:00
📌COMEBUY：外送Uber Eats「買一送一」
迎接夏天，消暑開喝COMEBUY手搖飲料優惠，COMEBUY於外送平台Uber Eats上，限定鳳梨冰茶、檸檬愛玉風味飲2款「買一送一」。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌迷客夏：新店開幕！抽獎「全單1折」
迷客夏歡慶桃園八德興豐店盛大開幕，即日起至5月19日，到店消費不限金額可玩轉轉樂一次，有機會抽中最大獎「全單1折」、飲品優惠也有「最高1折」、及優惠折價券大方送。外送不只滿額免運費，單筆消費滿200元還送「4張10元折價券」，而且迷點新會員再享「全單9折」。提醒大家，限電話外送/迷點外送，外送平台不適用。
迷客夏 桃園八德興豐店
地址：桃園市八德區興豐路594號
電話：03-3732484
時間：10:00-22:00
📌烏弄：Uber Eats外送「買一送一」
母親節烏弄「買一送一」！即日起至5月21日，外送平台Uber Eats推出酸甜好喝的「檸檬梅綠」、或滿滿益生菌的「養樂多綠茶」，雙雙買一送一，半價開喝清爽解渴手搖飲料。
📌CoCo都可：Uber Eats外送2款「買一送一」
CoCo都可迎接盛夏在Uber Eats外送平台，祭出獨家「買一送一」優惠，即日起至5月21日，開喝21歲輕檸烏龍(L)、葡萄柚果粒茶(L)同品項「買一送一」，免排隊、不用輸入優惠碼爽喝半價好康。提醒大家，數量有限，售完為止；單筆訂單限10組；CoCo合作門市，依平台/門市公告為主。
📌康青龍：外送Uber Eats「買一送一」
康青龍即日起至5月21日，於外送平台Uber Eats祭出仙凍蜜茉綠、仙凍黑奶茶「買一送一」優惠，清爽軟嫩黑仙草加入清爽系茉莉綠茶或醇香奶茶都很對味，趁買一送一入手好划算；Uber One會員消費滿350元還有「再享85折」加碼好康。