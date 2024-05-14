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八曜和茶買一送一！半價爽喝柚香覺醒307　大苑子、先喝道買1送1

▲5月手搖飲料優惠！大苑子1招開喝芭樂檸檬「買一送一」，八曜和茶台南新店開幕連3天「買一送一」，半價爽喝「柚香覺醒307」；先喝道桃園新店開幕也有指定茶品買一送一，好康情報一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲5月手搖飲料優惠！大苑子1招開喝芭樂檸檬「買一送一」，八曜和茶台南新店開幕連3天「買一送一」，半價爽喝「柚香覺醒307」；先喝道桃園新店開幕也有指定茶品買一送一，好康情報一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

手搖飲料控整個5月太幸福！大苑子1招開喝芭樂檸檬「買一送一」，八曜和茶台南新店開幕連3天祭出「買一送一」優惠活動，半價爽喝超人氣「柚香覺醒307」、或是買「京彩舞伎奶茶」免費送「308炙燒濃乳」；先喝道桃園新店開幕也有指定茶品買一送一好康，消暑划算情報一次整理告訴你。

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📌大苑子：1招爽喝「芭樂檸檬買一送一」
大苑子在官方粉專發起投票活動，會員只要完成「心中最愛手搖飲料第一名」問卷，有效填單就能獲得「芭樂檸檬買一送一」優惠券！還能抽獎大苑子週邊商品和人氣飲品，投票時間只到今5月14日23:59:59。提醒大家，芭樂檸檬買一送一優惠券將於5月15日發送至APP；抽獎活動於5月16日抽出並使用APP推播。

▲大苑子芭樂檸檬「大杯49元」加送「番茄梅買一送一」優惠券。（圖／大苑子提供）
▲大苑子「芭樂檸檬」大杯49元，今天完成投票就能獲得「買一送一」優惠。（圖／大苑子提供）
📌台南人衝了！八曜和茶新店開幕「買一送一」連3天
八曜和茶即將開幕台南永華門市，只要在八曜和茶FB、IG、Threads任一社群平台，完成追蹤＋按讚＋標記好友指定任務，就能爽喝「買一送一」手搖飲料，5月24日買「京彩舞伎奶茶」送「308炙燒濃乳」；5月25日「柚香覺醒307買一送一」；5月26日買「京彩舞伎奶茶」或「冬の戀奶茶」免費送「八曜和茶」乙杯！

不想挑戰社群任務的I人（內向慢熟型），只要消費滿60元，也能獲贈「10元代金券」一張。提醒大家，限到店消費，兩者活動僅能擇一參加；優惠不與會員活動合併使用；限到店消費。
八曜和茶 台南永華門市
地址：台南市南區永華路一段269號
電話：06-2610069
時間：09:30-22:00

▲八曜和茶台南新店開幕！爽喝「買一送一」連3天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲八曜和茶台南新店開幕！爽喝「買一送一」連3天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌先喝道：新店開幕「買一送一」連喝2天
先喝道迎接桃園南崁新店開幕，5月18日至5月19日10:00-20:00，祭出3款指定茶品「買一送一」，招牌英式水果茶、英式玫瑰鮮奶拿鐵、英式蜜桃風味水果茶通通半價划算開喝！提醒大家，每人現場限購 2組4杯。
先喝道 桃園南崁店
地址：桃園市蘆竹區南崁路124號
電話：03-3116606

▲先喝道母親節「愛你久久」優惠，兩杯英式玫瑰鮮奶茶（英式玫瑰拿鐵）只要99元！還送「玫瑰花束貼紙」。（圖／先喝道提供）
▲先喝道桃園南崁新店開幕！3款指定茶品「買一送一」連喝2天。（圖／先喝道提供）

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