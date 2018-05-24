NBA／年度最佳陣容公布　詹皇再寫可怕紀錄

NBA年度最佳陣容今(25)日出爐，一陣由「詹皇」LeBron James以及James Harden領銜，其中James個人更是從08年賽季開始，就每一季都入選年度一陣，也展現出當代其他球員難以企及的統治力。
今年入選年度一陣的球員有：火箭的James Harden，他獲得100張一陣的選票、而拓荒者的Damian Lillard也力壓眾好手，獲得肯定。前鋒方面，James同樣是滿分入選，而勇士主力得分手Kevin Durant也獲得不少的支持，中鋒席次則由鵜鶘的Anthony Davis所搶下。
第二陣容方面，雷霆的「威少」Russell Westbrook、暴龍得分後衛DeMar DeRoza、公鹿「希臘怪物」Giannis Antetokounmpo、馬刺大前鋒LaMarcus Aldridge以及76人中鋒Joel Embiid獲得了評審的青睞。
勇士超級射手Stephen Curry今年因傷而掉到了三陣，與他一同入選的還有本季進步巨大的溜馬後衛Victor Oladipo、今年轉戰灰狼的Jimmy Butler、雷霆射手Paul George以及灰狼中鋒Karl-Anthony Towns。
算上今年，James生涯已經12次入選年度一陣，此前他和Kobe Bryant以及Karl Malone各拿下11次一陣同為聯盟最多，不過在今天之後，他將獨居紀錄保持人。