傳基辛格今晚宴請供應鏈　終於不是被漏掉的！仁寶名列邀請名單

我是廣告 請繼續往下閱讀
市場傳言指出，基辛格將在今晚盛大舉辦一場VIP晚宴，並邀請來多名重量級的供應鏈夥伴，外傳此次名單中共有11位家台廠供應鏈業者的董事長、副董事長、執行長、總經理，並且大多與輝達（NVIDIA）與超微（AMD）的主力供應鏈有所雷同，包括鴻海、廣達、仁寶、英業達、緯創、和碩、緯穎、華碩、宏碁、技嘉、微星。
引發關注的是，在上週股東會喊話「被輝達漏掉」的仁寶也上榜。仁寶副董事長陳瑞聰上週在股東會上表示，仁寶最大的遺憾就是在這一波伺服器和AI伺服器確實落後同業很多，並在電子五哥裡面的排名漸漸往後，並感慨黃仁勳在松山的聚餐邀約電子四哥參與，獨缺沒有仁寶在裡面，因此許願三年要迎頭趕上AI領域。
不過雖然黃仁勳聚餐並沒有邀請仁寶，不過在昨日的演講上，黃仁勳背板列出的「AI地圖」上還是能看見仁寶的身影，再加上這次基辛格基辛格所舉辦的晚宴名單，仁寶也名列其中，成功取回市場地位以及面子。
而廣達也在上個月29日宣布，公司將在6月4日開幕日，邀請英特爾執行長基辛格於展場現身，與副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令同框，一同揭露雙方最新的AI與資料中心相關進展。不僅如此，廣達先前也表示，將在同一天下午接待超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰的消息。先後在同一天接待科技大佬，也引發市場熱議。
更多「COMPUTEX2024」相關新聞。