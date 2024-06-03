來看老公！黃仁勳演講「妻子Lori」現身支持　燦笑模樣曝

傳基辛格今晚宴請供應鏈　終於不是被漏掉的！仁寶名列邀請名單

▲英特爾執行長基辛格在6月1日搭專機抵台，市場也傳出，將在今（3）晚跟供應鏈大廠共進晚餐。（圖／美聯社／達志影像）
▲英特爾執行長基辛格在6月1日搭專機抵台，市場也傳出，將在今（3）晚跟供應鏈大廠共進晚餐。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳郁柔／台北報導

台北國際電腦展（COMPUTEX）將在本週6月4日至6月7日展出，吸引超過30個國家，約1500家海內外科技廠商參展。而各科技大佬也紛紛抵台，輝達執行長黃仁勳昨（2）日在台大體育館舉行主題演講；超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰也在週六（1日）晚間抵台，一下飛機就直奔南港展覽館2館，準備今日上午將登場的開幕主題演講；同樣在1日抵台的還有英特爾執行長基辛格，他也將在明（4）日帶來演講。

我是廣告 請繼續往下閱讀
英特爾執行長基辛格在6月1日搭專機抵台，而他此次受邀來台，並將在明（4）日親自現身COMPUTEX會場，帶來一系列精采的主題演講。不過與其他大佬不同，基辛格這次來台灣大多是未公開行程。不過，市場也傳出，基辛格將在今（3）晚跟供應鏈大廠共進晚餐，而名單也一併公開。

市場傳言指出，基辛格將在今晚盛大舉辦一場VIP晚宴，並邀請來多名重量級的供應鏈夥伴，外傳此次名單中共有11位家台廠供應鏈業者的董事長、副董事長、執行長、總經理，並且大多與輝達（NVIDIA）與超微（AMD）的主力供應鏈有所雷同，包括鴻海、廣達、仁寶、英業達、緯創、和碩、緯穎、華碩、宏碁、技嘉、微星。

引發關注的是，在上週股東會喊話「被輝達漏掉」的仁寶也上榜。仁寶副董事長陳瑞聰上週在股東會上表示，仁寶最大的遺憾就是在這一波伺服器和AI伺服器確實落後同業很多，並在電子五哥裡面的排名漸漸往後，並感慨黃仁勳在松山的聚餐邀約電子四哥參與，獨缺沒有仁寶在裡面，因此許願三年要迎頭趕上AI領域。

不過雖然黃仁勳聚餐並沒有邀請仁寶，不過在昨日的演講上，黃仁勳背板列出的「AI地圖」上還是能看見仁寶的身影，再加上這次基辛格基辛格所舉辦的晚宴名單，仁寶也名列其中，成功取回市場地位以及面子。

而廣達也在上個月29日宣布，公司將在6月4日開幕日，邀請英特爾執行長基辛格於展場現身，與副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令同框，一同揭露雙方最新的AI與資料中心相關進展。不僅如此，廣達先前也表示，將在同一天下午接待超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰的消息。先後在同一天接待科技大佬，也引發市場熱議。

更多「COMPUTEX2024」相關新聞。

你的學校有上榜嗎？不只43家供應廠　黃仁勳演講背板列名16大學

今日來講股／史上最強Computex加持？分析師點出賣壓可能仍沉重

COMPUTEX整理包！黃仁勳等9科技巨頭華麗開講　14檔股價蓄勢待發

黃仁勳到處跑！不只COMPUTEX　傳將出席技嘉活動、與雲達高層會面

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代