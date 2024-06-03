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天氣預報／把握難得降雨空檔！今「北台灣轉冷」　嚴防9級強陣風

▲北台灣相較於昨（1）日降雨明顯趨緩，不過東北風增強，除了氣溫降低，也要留意8至9級的強陣風。（圖／NOWnews 資料照）
▲北台灣相較於昨（1）日降雨明顯趨緩，不過東北風增強，除了氣溫降低，也要留意8至9級的強陣風。（圖／NOWnews 資料照）

記者張志浩／綜合報導

中央氣象署預報員趙紘指出，今（3）日鋒面位於巴士海峽，主要降雨集中在中南部、花東，包括南部、東部、東南部地區及各地山區有局部短暫陣雨，北台灣相較於昨（1）日降雨明顯趨緩，不過仍建議全台民眾，外出上班、上課都還是要攜帶雨具。

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氣溫方面，由於鋒面過後東北季風帶來的乾冷空氣影響，北台灣天氣會稍轉涼，預測北部、東北部及東部高溫約攝氏26、27度，其它地區30、31度；低溫方面，北部及東北部約攝氏22、23度，其它地區攝氏25、26度。此外，雲林以北沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

▲週一、週二鋒面南移，降雨稍微趨緩，但週三開始雨勢再起，持續至週六。（圖／中央氣象署提供）
▲週一、週二鋒面南移，降雨稍微趨緩，但週三開始雨勢再起，持續至週六。（圖／中央氣象署提供）
🟡今日各地天氣概況

🟡北台灣
📍台北市：多雲時陰，降雨機率20％，氣溫攝氏22至26度
📍新北市：多雲時陰，降雨機率20％ ，氣溫攝氏22至26度
📍桃園市：多雲時陰，降雨機率20％ ，氣溫攝氏22至25度

🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲時陰，降雨機率20％ ，氣溫攝氏24至30度

🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏25至31度
📍高雄市：多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏26至31度

🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：陰天，降雨機率20％，氣溫攝氏24至26度

▲週一鋒面後的東北風導致氣溫下滑，週二過後全台有回歸較溫暖的體感，白天高溫都突破攝氏30度。（圖／中央氣象署提供）
▲週一鋒面後的東北風導致氣溫下滑，週二過後全台有回歸較溫暖的體感，白天高溫都突破攝氏30度。（圖／中央氣象署提供）

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