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黃仁勳身分證字號遭公開！黑粉「曝光個資」慘了　NVIDIA傳有動作

▲輝達執行長黃仁勳為近期熱門話題人物，近日卻遭公布身分證資料，該粉絲團洩漏個資的行為引來大量網友撻伐。（圖／記者陳明中攝）
▲輝達執行長黃仁勳為近期熱門話題人物，近日卻遭公布身分證資料，該粉絲團洩漏個資的行為引來大量網友撻伐。（圖／記者陳明中攝）

記者賴禹妡／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳為即將登場的「Computex」台北國際電腦展提前來台，成為近期熱門話題人物。沒想到，近日黃仁勳的身分證資料卻被臉書粉絲團「黑夜奇俠」肉搜公布，並質疑他「應該不算是台南出生的。」貼文曝光後，該粉絲團洩漏個資的行為遭到大量網友撻伐，科技專家許美華更透露，已有輝達內部員工將相關截圖轉交給法務部門處理。

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臉書粉絲團「黑夜奇俠」過去數度肉搜名人並公布資料引起爭議，沒想到近日又大動作在Threads上公布黃仁勳一半身分證字號，還質疑「他和父親的戶籍都是台北市，既然是A開頭，應該不算是台南出生的吧，如果只有母親是台南人，就算台南人的話，那我也算是台南人了。」

▲輝達執行長黃仁勳在峰會談話中，被問到未來該專攻哪一門學問？他認為計算機的時代已逝，「下一個黃金賽道是生命科學」。（圖／美聯社／達志影像）
▲臉書粉絲團「黑夜奇俠」過去數度肉搜名人並公布資料引起爭議，沒想到近日又大動作在Threads上公布黃仁勳一半身分證字號。（圖／美聯社／達志影像）
貼文曝光後，立即引起大批網友怒轟「黃仁勳是犯了什麼罪，憑什麼肉搜人家還公布出來」、「可以告了吧，洩漏個資」、「這人真有事，希望NV法務來關心一下」。對此，科技專家許美華2日在臉書發文抨擊此舉「真的不懂這種肉搜到底要證明什麼，他不是台南人，是台北人？」

許美華還在留言處補充，「黑夜奇俠」只公布一半身分證字號，應是在躲避個資法，她透露已有輝達朋友來要截圖，將會轉交給公司法務部門，目前「黑夜奇俠」臉書、Threads都已經關閉，後續恐要面臨更大問題，「惡意肉搜公布別人個資的，自己小心點看著辦吧！」

▲（圖／取自臉書）
▲許美華透露已有輝達朋友來要截圖，將會轉交給公司法務部門。（圖／取自臉書）

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