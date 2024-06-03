黃仁勳身分證字號遭公開！黑粉「曝光個資」慘了 NVIDIA傳有動作
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳為即將登場的「Computex」台北國際電腦展提前來台，成為近期熱門話題人物。沒想到，近日黃仁勳的身分證資料卻被臉書粉絲團「黑夜奇俠」肉搜公布，並質疑他「應該不算是台南出生的。」貼文曝光後，該粉絲團洩漏個資的行為遭到大量網友撻伐，科技專家許美華更透露，已有輝達內部員工將相關截圖轉交給法務部門處理。
記者賴禹妡／綜合報導
臉書粉絲團「黑夜奇俠」過去數度肉搜名人並公布資料引起爭議，沒想到近日又大動作在Threads上公布黃仁勳一半身分證字號，還質疑「他和父親的戶籍都是台北市，既然是A開頭，應該不算是台南出生的吧，如果只有母親是台南人，就算台南人的話，那我也算是台南人了。」
貼文曝光後，立即引起大批網友怒轟「黃仁勳是犯了什麼罪，憑什麼肉搜人家還公布出來」、「可以告了吧，洩漏個資」、「這人真有事，希望NV法務來關心一下」。對此，科技專家許美華2日在臉書發文抨擊此舉「真的不懂這種肉搜到底要證明什麼，他不是台南人，是台北人？」
許美華還在留言處補充，「黑夜奇俠」只公布一半身分證字號，應是在躲避個資法，她透露已有輝達朋友來要截圖，將會轉交給公司法務部門，目前「黑夜奇俠」臉書、Threads都已經關閉，後續恐要面臨更大問題，「惡意肉搜公布別人個資的，自己小心點看著辦吧！」