女歌手曝心酸歷程　被15公分條狀物抽插6次

歌手袁婭維從節目《中國好聲音》、《我是歌手》嶄露頭角，睽違3年多的時間才再次推出新專輯《TIARA》，而今（25）日她在特別來台舉辦發片記者會，現場以Live Band的形式演唱了〈別廢話〉、〈存.不存在〉、〈消失的愛人〉等歌曲，讓人見識到她強而有力的唱腔。

之前一直沒有機會來到台灣的袁婭維，這次來台對於許多台灣的事物都感到驚奇，甚至愛上台灣道地風味的藍白拖，還嚷著要多帶幾雙回大陸，她笑說來台的感覺就像是緣份到了，「像戀愛一樣」字句中透露對台灣的喜愛。

先前在美國錄歌時，因為過於勞累聲帶因此長了息肉，讓她一度無法開口說話，讓身為歌手的她非常緊張，袁婭維也還原當時情況，「當時就會覺得嚇死了，經紀人想辦法，歌曲必須要錄完，所以拿了湯匙在脖子上刮痧，用古早的方法，加精油刮一下，整個被跟脖子都是紫紅色，就是火氣大的模樣。」