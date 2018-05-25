女歌手曝心酸歷程　被15公分條狀物抽插6次

歌手袁婭維從節目《中國好聲音》、《我是歌手》嶄露頭角，睽違3年多的時間才再次推出新專輯《TIARA》，而今（25）日她在特別來台舉辦發片記者會，現場以Live Band的形式演唱了〈別廢話〉、〈存.不存在〉、〈消失的愛人〉等歌曲，讓人見識到她強而有力的唱腔。
之前一直沒有機會來到台灣的袁婭維，這次來台對於許多台灣的事物都感到驚奇，甚至愛上台灣道地風味的藍白拖，還嚷著要多帶幾雙回大陸，她笑說來台的感覺就像是緣份到了，「像戀愛一樣」字句中透露對台灣的喜愛。
先前在美國錄歌時，因為過於勞累聲帶因此長了息肉，讓她一度無法開口說話，讓身為歌手的她非常緊張，袁婭維也還原當時情況，「當時就會覺得嚇死了，經紀人想辦法，歌曲必須要錄完，所以拿了湯匙在脖子上刮痧，用古早的方法，加精油刮一下，整個被跟脖子都是紫紅色，就是火氣大的模樣。」
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▲袁婭維在美國錄音時，聲帶長息肉，一開始靠刮痧延緩。（圖／記者陳明安攝 , 2018.05.25）
回到北京後袁婭維才開始接受治療，治療的方式，她說醫生將15公分長的針，伸進聲帶中間，然後把藥滴進去，來來回回伸進伸出共要6次，因為要滴6種不同的藥劑，且她的嘴巴要一直張開，長達30分鐘的時間，她苦笑的說，「治療期真的很痛苦，30分鐘的治療時間，只能有一次休息。」
袁婭維跟同屬於華納音樂的蕭敬騰感情不錯，之前去過蕭敬騰的豪宅，身為湖南人的袁婭維非常能吃辣，剛好蕭敬騰也是，因此兩人意外成了「辣椒發燒友」，袁婭維笑說：「我曾經給了老蕭辣椒，他吃完後竟然告訴我『你這辣椒，吃得我想睡著，一點都不辣。』」逗樂袁婭維，讓她直說蕭敬騰真的好可愛。