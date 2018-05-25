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男大生勾人妻嘿咻挨告　出庭還幻想SOD「子孫留法院」

社會中心／綜合報導2018/05/25 19:31
▲陳姓男大生和吳姓人妻發生性關係挨告，出庭後還傳訊給吳女稱「開庭開到有反應」、「把子孫們留在法院廁所」。（示意圖／ NOWnews ）
▲陳姓男大生和吳姓人妻發生性關係挨告，出庭後還傳訊給吳女稱「開庭開到有反應」、「把子孫們留在法院廁所」。（示意圖／ NOWnews ）

高雄市一名陳姓男大生前（ 2016 ）年在網路上認識吳姓人妻，兩人在吳女住處、 KTV 廁所發生性關係，吳夫得知後氣得提告。陳男出庭時稱自己年幼無知、被吳女勾引，但法院查出他不只糾纏吳女，出庭後還傳鹹溼訊息給對方稱「開庭開到有反應」，認定陳男無悔意，判他 5 月徒刑，民事部分須賠償吳夫 7 萬元。

判決指出，陳姓男大生在交友網站上認識已婚的吳女，兩人進而交往，並在同年 6 月、 8 月間，先後於吳女住處、 KTV 包廂廁所發生性關係。吳女丈夫在同年 3 月即發現妻子和陳男關係曖昧，當時曾找陳男談判，表明若他願意照顧吳女的話，願意成全他們，但陳男拒絕，吳夫也要他別再介入自己的婚姻，不料事後卻發現陳男和妻子在住處、 KTV 廁所發生性關係，憤而提告。

陳男出庭時坦承和吳女發生兩次性關係，但辯稱是自己年幼無知，被吳女誘惑，但高雄地院合議庭認為，陳男已滿 20 歲，非情竇初開的少年，怎能說年幼無知？

此外，合議庭調閱兩人 LINE 對話記錄，發現是陳男不斷傳訊向吳女示好、要求見面，甚至在出庭後還傳訊給吳女，稱「開庭開到有反應，一直看妳臉頰耳朵脖子，當場 SOD 法院系列，於是我把子孫們留在法院廁所」，認為陳男毫無悔意，判他 5 月徒刑，可易科罰金 15 萬元定讞，並須賠償吳夫 7 萬元。

關鍵字婚外情男大生人妻sod法院
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