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千人插花展花藝　林佳龍打造花園城市

記者柳榮俊／台中報導2018/05/26 16:44
▲台中市「花團錦簇迎花博」花藝推廣活動（圖／市政府提供 , 2018.5.26)
▲台中市「花團錦簇迎花博」花藝推廣活動（圖／市政府提供 , 2018.5.26)

2018台中市「花團錦簇迎花博」花藝推廣活動，台中市政府西屯區公所今(26)日邀請1,000位民眾一起插花，使用的花卉都是台中后里、新社等在地花材，現場並安排農產品市集，還送1,000棵樹苗盆栽，盼藉此為即將舉辦的花博暖身。市長林佳龍表示，花博是屬於所有人的活動，期盼共同參與讓花博在台中遍地開花，並讓世界看見台中優質園藝及農業。

花藝推廣活動在台中市立圖書館溪西分館旁舉行，1,000位民眾齊聚插花交流花藝，場面盛大，包括市長佳龍、市議員邱素貞、陳淑華、花博吉祥物石虎家族姐姐「樂虎」均到場體驗插花藝術，林佳龍還將自己做的花藝盆栽送給樂虎，現場熱鬧滾滾。

林佳龍表示，花博即將來臨，期盼所有台中人都能一起參與，讓花博不只存在后里、豐原、外埔三個展區，而是在台中遍地開花。今天的活動號召千人參與花藝，插花不僅有療癒、紓壓效果，還相當賞心悅目，透過園藝更能提升生活品質，也期盼藉此吸引更多人響應花博，讓台中大街小巷綠美化、充滿花卉藝術，將台中打造為花園城市，期盼將台中最好的園藝及農業呈現給全世界。


▲1,000位民眾齊聚插花交流花藝（圖／市政府提供 , 2018.5.26)


▲1,000位民眾齊聚插花交流花藝（圖／市政府提供 , 2018.5.26)

西屯區公所區長何國表示，今年是西屯區連續7年辦理花藝推廣活動，今年由農業局補助主辦，結合南屯區、中區、東區、西區、南區公所辦理花藝推廣活動，邀請1,000位民眾一起進行插花教學，自4月中旬開放民眾報名短短2週即已經額滿，花藝活動深受市民喜愛；使用的花卉都是採用后里、新社在地花農生產的花材，不僅讓民眾認識及欣賞台中在地的美麗花卉外，亦可協助台中市農民行銷花卉。

活動並安排農產品市集，邀請青年農民擺攤，也展售蜂蜜、小番茄、南瓜、芋香肉粽等多項農產品；農業局更在現場贈送1,000棵樹苗盆栽，另今天消費達200元者，還贈送樹苗1株，活動充滿花博熱鬧幸福氛圍。

關鍵字花博插花西屯區公所
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