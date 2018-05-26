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書寫老派少女市場購物 奪台北文學獎

中央社2018/05/26 17:14
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃瑞弘、陳婕翎台北26日電）封存關於外婆與媽媽的回憶，第20屆台北文學獎散文組首獎得主、今年35歲的「老派少女」洪于珺以台北菜市場購物路線為題，用文字譜出覓食圖，串起在地三代情。

台北市政府文化局主辦的「台北文學獎」今年邁入第20年，以「台北20」為號召，分為小說、散文、現代詩、古典詩、舞台劇本及文學年金獎助計畫等6項。頒獎典禮今天下午在中山堂舉行，今年得獎名單中出現不少新秀，洪于珺就是首度投稿就獲獎。

筆名洪愛珠的洪于珺，是土生土長的台北人，作品「老派少女購物路線」以自身經驗描寫「老派少女」外婆、母親與自己在大稻埕、迪化街、永樂市場等老台北購物聖地的種種舊時回憶，以文字譜出覓食圖。

洪于珺說：「台北就是我的家鄉，它給我養分，因為這次創作使我有機會探究自己與台北這座城市的淵源與連結。」

被問及老派少女如何看待新潮台北，洪于珺認為，現在的話語權大多都在年輕人手中，所以新潮才會變成主流文化，老派的老人家反而成了陪襯，但其實老派才是文化世界的智慧結晶，「對我而言，市場的菜肉味代表生活的厚度。」

作家簡媜在「老派少女購物路線」評審意見中表示，這屆的城市書寫吹起懷舊風，參賽者將城市發展史與個人生活經驗緊扣並行，寫出台北城的獨特風華，其中以「老派少女購物路線」表現最為亮眼。

現職平面設計的洪于珺坦言，她在2年前母親生病後才開始寫作，療傷、封存日常記憶才是她寫作的重要過程，能首投得獎真的很意外。她也期許未來寫作不受外界影響，繼續堅持最初的風格。

除洪于珺外，李奕樵以「鴿之舞」奪得小說組首獎；現代詩組首獎得主為ㄩㄐ的「遷徙」；古典詩組首獎由來自香港的李藝明以作品「新公園故蹟詠懷四首」奪得；美丁以作品「他們等待的那位果陀」拿下舞台劇本組首獎。

「台北文學年金」獎助計畫，則由瞇的「滌這個不正常的人」、李屏瑤的「同志百工圖」獲得。（編輯：黃瑞弘）1070526

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