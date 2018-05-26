NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈春浪熱力引爆　吳青甜言蜜語寵粉和老婆吵架戒毒破功　毒蟲吸安被逮什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
娛樂

班傑談泰籍未婚妻　竟稱對方「第三文化者」

記者吳維書／台北報導2018/05/26 20:09
▲班傑談泰籍未婚妻。（圖／中天提供 , 2018.5.26）
▲班傑談泰籍未婚妻。（圖／中天提供 , 2018.5.26）

藝人班傑、賴芊合以及小優在28日播出的節目《麻辣天后傳》，大聊「異國戀哪有這麼浪漫！我的外國情人很兩光」主題，班傑日前向女友Cindy求婚成功，他透露與未婚妻Cindy認識三年，交往兩年，將在今年結婚，對方是泰籍華裔，是第三文化者，出生地和成長階段在文化截然不同的國家。

身為多國混血的班傑也分享如何從幫女生拿包分辨出是哪國人，「雙手拿包放胸前，一臉尷尬就是法國人，北歐人則是一隻手拿包而且拿的遠遠的，南非人很聰明把女友包放入另一個提袋裝著，美國人則是死都不拿。」先前和美籍華僑男友交往三年的小優印證這個說法，她請男友拿包，對方竟回應，「我不會幫女生拿包包。」她透露兩人也經常為錢爭吵，「請父母吃飯付錢叫他先出，對方卻生氣問為什麼要我出？」


▲賴芊合與以色列籍男友穩定交往。（圖／中天提供 , 2018.5.26）

小優委屈抱怨，花很多機票錢去美國找他，最後還是不歡而散，一旁的班傑則解釋，「台灣女生太積極會嚇到外國人，他們會害怕這麼年輕就要定下來，所以找個藉口就分手。」利菁聞言開玩笑說：「那妳應該嘿咻一次就收錢一次。」賴芊合則與以色列籍男友穩定交往，她透露男友有一套看病理論，「在他們國家男生是不看病的，除非背上插一把刀，沒辦法自己醫治才去找醫生。」在場來賓聽完驚呼連連，利菁立刻吐槽，「那他這輩子有看過以色列人背上有插刀嗎？那裡的醫院不就倒光光？」賴芊合坦言，男友認為男生感冒自體會治癒，還斥責她小病就看病。

關鍵字班傑賴芊合小優麻辣天后傳
女星賣淫怕被抓　撒謊被關起來強姦八三夭演唱會秒殺　粉絲敲碗領雞排

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan