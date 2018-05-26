班傑談泰籍未婚妻　竟稱對方「第三文化者」

藝人班傑、賴芊合以及小優在28日播出的節目《麻辣天后傳》，大聊「異國戀哪有這麼浪漫！我的外國情人很兩光」主題，班傑日前向女友Cindy求婚成功，他透露與未婚妻Cindy認識三年，交往兩年，將在今年結婚，對方是泰籍華裔，是第三文化者，出生地和成長階段在文化截然不同的國家。

身為多國混血的班傑也分享如何從幫女生拿包分辨出是哪國人，「雙手拿包放胸前，一臉尷尬就是法國人，北歐人則是一隻手拿包而且拿的遠遠的，南非人很聰明把女友包放入另一個提袋裝著，美國人則是死都不拿。」先前和美籍華僑男友交往三年的小優印證這個說法，她請男友拿包，對方竟回應，「我不會幫女生拿包包。」她透露兩人也經常為錢爭吵，「請父母吃飯付錢叫他先出，對方卻生氣問為什麼要我出？」