凌晨6.1地震台北有感！氣象署：應力調整移北邊 估餘震再搖半年
今（27）日凌晨2時21分，發生芮氏規模6.1地震，最大震度4級，全台有感地震；緊接著。中央地震測報中心說明，這一連串地震序列仍屬於0403花蓮大地震餘震，還在做應力調整，現在移到較北邊來做能量釋放，預估餘震還會持續3至6個月，不過對比921大地震的數據，0403餘震數量不算異常，未來也不排除有機會再有規模6以上地震，甚至餘震有機會觸發其他地震，提醒民眾做好防震減災工作。
記者鍾怡婷/綜合報導
今（27）日凌晨2時21分，先發生芮氏規模6.1的地震，當時包括花蓮縣、宜蘭縣、台中市、桃園市、新竹縣、新北市最大震度達4級。2時49分時，再度發生芮氏規模5.8的地震，發布國家地震警報的地區包括花蓮縣、宜蘭縣。
中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，這幾個地震從深度、位置和之後的序列都是屬於0403花蓮強震的餘震，由於0403花蓮強震規模相當大，目前仍在做應力調整，現在移到較北邊來做能量釋放，之後會逐漸達到平衡。
中央氣象署早上8時30分，再度出面詳細說明，應力調整有時候會往北移，有時候也會往南邊移動，目前0403地震餘震累積達1304起，從921大地震後觀測數據來看，屬於正常的數值內，預估會持續3個月至6個月的餘震，要做好防震減災的工作。
並且未來還有機會發生芮氏規模6以上的地震，之前921大地震發生後，一直到10月都還有產生多起芮氏規模6以上的餘震。台灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊相互碰撞的樞紐點上，仍有可能發生其他地區的地震，除了0403地震後的餘震不斷外，中央氣象署也表示，不排除餘震觸發其他地震的可能。