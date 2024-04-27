7寶媽被13家廠商切割！4月訂單全取消了 道歉粉絲：會全數退款
親子網紅「林叨囝仔」7寶媽Sydney日前開直播介紹業配，聊到資源班話題數度放聲大笑，被質疑有歧視之嫌，見批判聲浪發酵，隔天才拍影片道歉，後來又刪掉影片，兩度發文致歉，昨（27）日凌晨關閉臉書、IG。目前被13家廠商中止合作的Sydney，向團購消費者宣布取消4月所有訂單，「會全數退款給各位！」
記者楊穎軒／綜合報導
有加入7寶媽團購社團的網友，在Dcard分享該社團最新公告，寫著：「我們不得不做出一個艱難的決定，4月份已完成收款的所有訂單將會取消，並且會全數退款給各位。我們明白這會給您帶來不便，非常抱歉，並承諾會盡可能地讓退款過程順利進行。」
文末，7寶媽二度向消費者道歉，並署名「林叨媽咪---Sydney敬上」，對此，原PO表示：「被各家廠商切割才趕緊出來滅火，這把火已經燒起來，來不及了！」
據了解，至今公開聲明與7寶媽結束合作關係的廠商，有出版社「讀書共和國」、「康軒文教」、 食品「自然主意。酷覓星」、「芝初」、「HHM BUY 日投晒晒」、「緊張雞」、「咖樂彩虹麵」、「幸福の禮‧喜之坊」、「a.o.a 天然水果軟糖」、餐廳「胡同燒肉」、日用品「牙周博士」、「皇家竹炭」、家電「SOGA HOME 創新智慧家庭」。
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