樂活盃健康路跑　吸引2500人參與

由企業規畫的休閒旅遊專案舉辦路跑活動，首發活動今（27）日在桃園舉辦，分為3公里及12公里組，除了桃園市長鄭文燦、台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜、總管理處總經理林善志、環球購物中心董事長馬志綱之外，吸引了超過2,500位民眾參與。
Formosa樂活圈是台塑企業在桃園龜山、宜蘭礁溪龍潭、彰化、雲林麥寮，以及高雄所規劃的休閒旅遊專案，27日在桃園舉辦首發路跑活動，以「美好生活‧樂活健康」為理念，持續回饋地方、促進觀光。王瑞瑜表示，希望透過這個專案結合市政府、企業及周邊商家的力量共同來推動桃園市的觀光。
這次活動參與單位包括台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑生醫、i醫健康管理中心、長庚養生文化村及台塑企業文物館等，另結合桃園龜山地區的桃園酒廠、福容大飯店、Global Mall、A8商圈，以及蘆竹的大古山休閒農業區、地方商家等一起參與，還特別採購在地生產蔬菜放給參加的選手，用行動支持地方小農。
健康路跑分為3公里及12公里組，贈品包括紀念T-Shirt、運動毛巾、冰霸杯、完賽獎牌、證書及驚喜福袋等，幸運兒還有機會抽中飯店免費住宿券。此外，今年適逢鳳梨盛產，但屏東社福團體種植的鳳梨卻滯銷，主辦單位也特別採購提供選手現場免費享用，呼籲民眾也多多支持偏鄉兒童快樂成長。