樂活盃健康路跑　吸引2500人參與

由企業規畫的休閒旅遊專案舉辦路跑活動，首發活動今（27）日在桃園舉辦，分為3公里及12公里組，除了桃園市長鄭文燦、台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜、總管理處總經理林善志、環球購物中心董事長馬志綱之外，吸引了超過2,500位民眾參與。

Formosa樂活圈是台塑企業在桃園龜山、宜蘭礁溪龍潭、彰化、雲林麥寮，以及高雄所規劃的休閒旅遊專案，27日在桃園舉辦首發路跑活動，以「美好生活‧樂活健康」為理念，持續回饋地方、促進觀光。王瑞瑜表示，希望透過這個專案結合市政府、企業及周邊商家的力量共同來推動桃園市的觀光。