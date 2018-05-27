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中華職棒／富邦3轟奠定勝基　兄弟苦吞3連敗

記者黃建霖／綜合報導2018/05/27 18:46
▲富邦悍將胡金龍。（圖／記者陳明安攝，2017.4.7）
▲富邦悍將胡金龍。（圖／記者陳明安攝，2017.4.7）

中信兄弟今(27)日繼續在洲際棒球場對戰富邦悍將，富邦今天打線全場敲出14支安打、包括3發全壘打，再加上牛棚投手的穩定壓制，終場以7:4贏得勝利，也送給兄弟3連敗。

楊志龍在本季擔任先發後，表現非常優異，不過在今天面對悍將打線，他在首局就碰到了麻煩。連續兩次保送讓他陷入得點圈有人的危機。之後富邦觸擊推進成功，林益全又適時敲出高飛犧牲打，讓他們順利先馳得點。

3局上，兄弟照計畫推出洋投萊福力接手投球，但他此役進入狀況較慢，一上來就被申皓瑋敲出左外野的陽春砲，之後張瑞麟游擊方向的滾地球又造成野手的接球失誤上壘，接著高國麟掃出2分砲，幫助富邦將領先拉開到4分。

下一個半局，兄弟展開反攻，黃鈞聲和王威晨都敲出二壘安打，打回球隊的第1分；之後在三壘有人的情況下，陳子豪敲出內野安打，兄弟單局打進2分，將比數追到2:4。

6局上，胡金龍轟出陽春砲，幫助富邦再添分數；8局上，富邦靠著蔡友達和申皓瑋的兩支深遠的二壘安打，接比數拉開到7:2 。

9局下，王勝偉轟出個人本季第6轟，富邦守護神倪福德上來之後遇到了一些麻煩，不過吳東融發生跑壘失誤，讓富邦順利抓到第2個出局數，也中斷了兄弟的反撲氣勢，終場就以4:7、3分之差輸球。

關鍵字富邦悍將中信兄弟中華職棒
陽桑代打吞K　巨人對虎苦吞3連敗獅猿割喉爭首位　獅隊5局暫領先

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