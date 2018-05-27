中華職棒／富邦3轟奠定勝基　兄弟苦吞3連敗

中信兄弟今(27)日繼續在洲際棒球場對戰富邦悍將，富邦今天打線全場敲出14支安打、包括3發全壘打，再加上牛棚投手的穩定壓制，終場以7:4贏得勝利，也送給兄弟3連敗。

楊志龍在本季擔任先發後，表現非常優異，不過在今天面對悍將打線，他在首局就碰到了麻煩。連續兩次保送讓他陷入得點圈有人的危機。之後富邦觸擊推進成功，林益全又適時敲出高飛犧牲打，讓他們順利先馳得點。

3局上，兄弟照計畫推出洋投萊福力接手投球，但他此役進入狀況較慢，一上來就被申皓瑋敲出左外野的陽春砲，之後張瑞麟游擊方向的滾地球又造成野手的接球失誤上壘，接著高國麟掃出2分砲，幫助富邦將領先拉開到4分。