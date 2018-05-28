NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈尷尬！姚文智錯喻NBA綠衫軍史博威首次先發　幫猿隊穩住王座什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
政治

名家論壇》陳敏鳳／柯文哲貸款選舉？這種選法很老套

文／陳敏鳳2018/05/28 08:00
▲台北市長柯文哲為取得選舉經費，不惜抵押與妻子陳佩琪位於台北市信義路二段巷內房產借貸。（圖／NOWnews資料照）
▲台北市長柯文哲為取得選舉經費，不惜抵押與妻子陳佩琪位於台北市信義路二段巷內房產借貸。（圖／NOWnews資料照）

台北市長柯文哲最近除了綠柯分手的新聞外，最受注意的就是要拿房屋抵押借款2000萬元，來支應選舉費用，為此還跟太太陳佩琪吵了三天架。這種自標清高的作法，聽來很耳熟。過去也有政治人物號稱自己泳褲也要補，家裡廁所門壞了沒修理等等，結果這些盛極一時的「神」話，都經不起檢驗，成為政治人物的包袱，時至近日，還玩這種宣傳手法，未免太老套。

借款選舉又吵架三天，頗有故事性，加上柯文哲自己還會結尾，有了“happy ending”,當然非常有吸引力，在目前政壇的政治人物普遍欠缺說故事能力，以及也沒有故事可說的情況下，柯文哲的確是技高一籌。可是這種標榜清高故事，台灣社會真的聽太多了，經過多次政黨輪替的高年齡層，要能被感動，實在有些困難。

而且這些故事在政治人物人氣下墜時，往往成為很大的包袱。這種故事最早可以回朔到蔣中正的魚兒逆流而上，再來是前台灣省長宋楚瑜母親家廁所的門，前總統陳水扁的三級貧戶說，前總統馬英九的補丁泳褲等等，都是這些政治人物極盛時期配合的動人小故事。

這些故事有時不是政治人物自己傳出來，或者故意傳播，也許只是傳來傳去之間可能有些錯誤，但當時因為人氣旺，沒人質疑真假，自然也沒有澄清的必要，一直到這些政治人物聲望下跌後，大家突然清醒了？有錢選舉為何一些小錢卻付不出來，本來是正面的故事，現在卻成為拖腳尾的石頭，趕緊澄清，也無濟於事。

柯文哲沒錢選舉要借2000萬元，也許年輕選民覺得心有所感，但是這種一經深思就無法理解的故事，真能長久？

首先，一場首都選戰只需2000萬？2014年，柯文哲已經是歷屆選舉最節省的候選人，不插旗幟，文宣都很少，幾乎是靠議題打仗，結果也花了一億多元，這次柯文哲雖占了現任優勢，光是人員的支出也不可能只有2000萬元。

再者，如果真是以2000萬元打選舉，顯然勢必會動員到市府資源或人力，屆時公私不分，公器私用的批評排山倒海而來，恐怕更得不償失！

柯文哲三年多的政績，市民有感的不多，但柯文哲以很多議題例如砲打中央等等，搶了不少目光，但其從政方式故意挑起對立，讓綠營基層反柯挺柯勢如水火，就一個若要走遠走長的政治人物，很少會如此作法。在柯文哲與綠營分手後，考驗的是柯能否建構一個夠格的首都選戰團隊，打一場像2014年漂亮的選戰，而不是一些一戳就破的神跡故事，這些靠的都是真本事，未來柯文哲是否長留台灣政壇，就看柯文哲的真功夫了。

●作者：陳敏鳳／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com

關鍵字名家論壇柯文哲房屋抵押借款陳佩琪打選戰
外交危機　吳釗燮周一赴立院報告綠將徵召姚文智？新勇哥物語搶先報

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan