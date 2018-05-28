名家論壇》陳敏鳳／柯文哲貸款選舉？這種選法很老套

借款選舉又吵架三天，頗有故事性，加上柯文哲自己還會結尾，有了“happy ending”,當然非常有吸引力，在目前政壇的政治人物普遍欠缺說故事能力，以及也沒有故事可說的情況下，柯文哲的確是技高一籌。可是這種標榜清高故事，台灣社會真的聽太多了，經過多次政黨輪替的高年齡層，要能被感動，實在有些困難。

台北市長柯文哲最近除了綠柯分手的新聞外，最受注意的就是要拿房屋抵押借款2000萬元，來支應選舉費用，為此還跟太太陳佩琪吵了三天架。這種自標清高的作法，聽來很耳熟。過去也有政治人物號稱自己泳褲也要補，家裡廁所門壞了沒修理等等，結果這些盛極一時的「神」話，都經不起檢驗，成為政治人物的包袱，時至近日，還玩這種宣傳手法，未免太老套。

而且這些故事在政治人物人氣下墜時，往往成為很大的包袱。這種故事最早可以回朔到蔣中正的魚兒逆流而上，再來是前台灣省長宋楚瑜母親家廁所的門，前總統陳水扁的三級貧戶說，前總統馬英九的補丁泳褲等等，都是這些政治人物極盛時期配合的動人小故事。

這些故事有時不是政治人物自己傳出來，或者故意傳播，也許只是傳來傳去之間可能有些錯誤，但當時因為人氣旺，沒人質疑真假，自然也沒有澄清的必要，一直到這些政治人物聲望下跌後，大家突然清醒了？有錢選舉為何一些小錢卻付不出來，本來是正面的故事，現在卻成為拖腳尾的石頭，趕緊澄清，也無濟於事。

柯文哲沒錢選舉要借2000萬元，也許年輕選民覺得心有所感，但是這種一經深思就無法理解的故事，真能長久？

首先，一場首都選戰只需2000萬？2014年，柯文哲已經是歷屆選舉最節省的候選人，不插旗幟，文宣都很少，幾乎是靠議題打仗，結果也花了一億多元，這次柯文哲雖占了現任優勢，光是人員的支出也不可能只有2000萬元。

再者，如果真是以2000萬元打選舉，顯然勢必會動員到市府資源或人力，屆時公私不分，公器私用的批評排山倒海而來，恐怕更得不償失！

柯文哲三年多的政績，市民有感的不多，但柯文哲以很多議題例如砲打中央等等，搶了不少目光，但其從政方式故意挑起對立，讓綠營基層反柯挺柯勢如水火，就一個若要走遠走長的政治人物，很少會如此作法。在柯文哲與綠營分手後，考驗的是柯能否建構一個夠格的首都選戰團隊，打一場像2014年漂亮的選戰，而不是一些一戳就破的神跡故事，這些靠的都是真本事，未來柯文哲是否長留台灣政壇，就看柯文哲的真功夫了。

●作者：陳敏鳳／資深媒體人

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