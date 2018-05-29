女星帶小孩狀況百出　乾脆跟女兒在超市痛哭

談話性節目《女人我最大》6月1日將探討誰是演藝圈育嬰神手，並邀請星座專家唐綺陽為大家提出建議。主持人藍心湄自嘲在化妝間裡，只能被這群明星爸媽孤立，因為育兒話題她根本插不上嘴。黃小柔身為三寶媽，兒子曾經出國逛街忽然躺在地上，她採放任法，等小孩躺夠了自然會起身，原因是當小孩有苦說不出時，若當下行為無傷大雅，就放任他去釋放壓力，會比較健康。
張棋惠則走戲劇化路線，女兒在超市忽然大哭，當下束手無策的她竟跟女兒一起哭，還對前來關心的超市人員表示，「正在跟女兒溝通，我們會哭小聲一點。」藍心湄透露去過一次親子餐廳，發現要用肺活量講話，才去半小時，出來講電話時聲音都是啞的，「比我主持一天的《女人我最大》還要累，喉嚨好痛喔。」接著笑說黃小柔就是被小孩弄死的代表。原來黃採取多樣性選擇轉移注意力，教育小孩一旦做出選擇就要負責到底，不過她的公公對待兒子和孫子卻是兩樣情，軍人出身的公公，小時候對兒子非常嚴格，聽到黃小柔老公怕鬼，就帶他去殯儀館試膽，但遇到孫子、孫女則是怎樣都好的「我戀愛了」的模式。
▲黃小柔養兒子採放任法。（圖／TVBS提供 , 2018.5.29）
蔣偉文本想成為像爸爸一樣的威嚴角色，但自己當爸後卻很失敗，原來是金牛座的妻子已經很會管教，他表示會用手機錄影方式讓四歲小孩畫押，記住自己的承諾，在餐廳則會以冰淇淋利誘，小孩若吵鬧就沒得吃，更曾為了消耗兒子體力，陪著他坐百貨公司手扶梯來回50趟。育兒甘苦談讓藍心湄笑喊，大家要記得找方法放鬆，像是來參加錄影就能釋放壓力，只見蔣偉文幽幽回應，「每次錄影接近尾聲，雙魚就又會開始難過了。」
同是前人氣女團「4 in Love」成員的黃小柔，認為史上最大驚小怪的母親就是張棋惠，「我從來不干涉任何父母教養小孩，可是只要在張棋惠旁邊就會忍不住OS『妳可不可以冷靜一下？』每次都這樣。」原來，有次黃小柔要餵一小塊麵包給張棋惠的女兒阿寶吃，馬上被張棋惠大喊，「不能給她吃，她會噎到。」讓黃小柔瞬間想翻白眼。