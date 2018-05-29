女星帶小孩狀況百出　乾脆跟女兒在超市痛哭

談話性節目《女人我最大》6月1日將探討誰是演藝圈育嬰神手，並邀請星座專家唐綺陽為大家提出建議。主持人藍心湄自嘲在化妝間裡，只能被這群明星爸媽孤立，因為育兒話題她根本插不上嘴。黃小柔身為三寶媽，兒子曾經出國逛街忽然躺在地上，她採放任法，等小孩躺夠了自然會起身，原因是當小孩有苦說不出時，若當下行為無傷大雅，就放任他去釋放壓力，會比較健康。

張棋惠則走戲劇化路線，女兒在超市忽然大哭，當下束手無策的她竟跟女兒一起哭，還對前來關心的超市人員表示，「正在跟女兒溝通，我們會哭小聲一點。」藍心湄透露去過一次親子餐廳，發現要用肺活量講話，才去半小時，出來講電話時聲音都是啞的，「比我主持一天的《女人我最大》還要累，喉嚨好痛喔。」接著笑說黃小柔就是被小孩弄死的代表。原來黃採取多樣性選擇轉移注意力，教育小孩一旦做出選擇就要負責到底，不過她的公公對待兒子和孫子卻是兩樣情，軍人出身的公公，小時候對兒子非常嚴格，聽到黃小柔老公怕鬼，就帶他去殯儀館試膽，但遇到孫子、孫女則是怎樣都好的「我戀愛了」的模式。