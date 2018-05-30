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中央社

永大市場派反擊 指公司父傳子毫無創新

中央社2018/05/30 17:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）電梯大廠永大公司派透過董事會給股東信件指出前總經理許作名決策不當。市場派許作名則表示，永大公司派轉型計畫毫無創新，最大的轉型只是董事長由父親換給兒子而已。

永大機電6月28日舉行股東會，將全面改選董事，規劃改選6名董事、以及3名獨立董事。代表市場派的許作名積極收購委託書，目標在股東會改選董事取得主導。永大董事長許作立為首的公司派正面對決，今天致股東一封信，尋求股東支持。

許作名針對永大公司派信件指出，市場派此次提出獨立董事名單，促使永大50年來首次在獨立董事提名更多元化，但公司派只是將原本監察人更換為董事候選人，換湯不換藥。

對於公司談轉型，許作名指出，早在擔任永大中國總經理就已經提出轉型計畫，但當時全部被封殺，公司派這次提出轉型計畫毫無創新可言。

對於公司派直指市場派投資的瑞城豪投資疑似從事電梯相關競業行為，市場派表示，瑞城豪投資是專業投資公司，不從事實體安裝、維修保養等業務，公司派有意誤導投資人，實際上並無競業問題，況且許作名在永大董事會上已說明清楚。

在董事提名人選部分，市場派指出，公司派首次獨董名單還是原本離職幹部所擔任，由於市場派參與，導致公司派才跟進提出新名單。此外除了獨立董事，公司派董事提名人還是原本班底，最大的轉型只是董事長由父親換給兒子而已。

針對公司派指許作名後期表現不佳，許作名表示，過去積極在風險控管下爭取訂單及合約，但經營階層沒有執行能力，還主動退購訂單，也無能力爭取新客戶，訂單大幅滑落，公司派將責任推給前任執行者，並透過媒體打烏賊戰，令人遺憾。

永大公司派透過董事會今天在給股東一封信中指出，董事長許作立將在此屆董事會屆滿後退任，規劃許瑞鈞在董事改選就任董事長職務，並規劃減少董事會中的家族代表，新增3名獨立董事，將董事獨立性從22%提升至33%。

信件中也指出許作名任職總經理期間，適逢中國電梯市場快速成長，每年訂單雖有增加，但違約或退購訂單數也大幅增加，造成擴大產能的資本支出浪費。

另外，公司派認為瑞城豪投資疑似從事電梯相關競業行為，其公司負責人許作名此舉將恐違反董事行為準則，依法應於股東會中報告說明。

根據徵求委託書資料，永大公司派推出的董事候選人包括包括日立製作所代表人長島真、現任永大監察人張光明、永鍊公司董事長鄭萬來、建越工業董事長梁世明；以及許作立之子許瑞鈞、永大總經理蔡鋒杰等。

市場派推出的董事候選人包括現任董事許作名、瑞城豪投資公司營運長黃信昭、鴻憶投資公司負責人鄭斯聰、皇普建設董事長蘇永平、以及張石清。

根據券商資料，目前日立製作所持有永大股權約7.74%，日立大樓系統持股比重3.8%，董事長許作立持股約4.14%。市場派瑞城豪投資持股約3.89%，許作名持股約0.53%。日立製作所是永大主要股東。（編輯：鄭雪文）1070530

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