半導體逆轉世界版圖！台積電狂吸多國補貼 韓媒嘆自家「落後中」
近年半導體產業競爭激烈，在新冠疫情後重要性越發凸顯，儼然成為各國的重要戰略物資，台積電也成為台灣土地上、國際目光時時追隨的焦點之一。有韓媒報導稱，預計到2030年，台灣、美國、日本、歐洲，將吸引5524.18億美元（折合新台幣近18兆）的半導體相關投資，但韓國以三星、SK海力士為中心的投資計劃，不確定性卻偏高，還只制定到2047年的中長期發展藍圖，感嘆在這場速度戰中，韓國隊暫時落後。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據韓國《東亞日報》報導，2021年因新冠疫情大流行，晶片供應短缺席捲全球，供應鏈重要性被凸顯出來，《東亞日報》與韓國產業研究院一起收集美國、日本、歐洲、台灣在2021年至今3年內，對半導體相關製造設備的投資計劃數據，結果顯示，美日台歐總投資規模達到了5524.18億美元，預計將在2030年左右完成。
其中，美國在3年內吸引3256億美元（約新台幣10.6兆）以上的半導體投資，歐洲以884億美元（約新台幣2.9兆）居次，日本723億美元排第3（約新台幣2.3兆），台灣則為661億美元（約新台幣2.14兆）。
報導指出，傳統上半導體制造供應網相對薄弱的美國、日本、歐洲，近年也都從「經濟安保」角度出發，支付高額補貼，吸引半導體投資，在相關國家公布的全體投資額裡，有約30%至80%是海外企業投資。然而，韓國隊卻在這場速度戰中落後，今年1月，韓國政府宣布三星電子和SK海力士，將在京畿龍仁、平澤等地投資622兆韓元，建立半導體聚落，可計劃只持續到2047年，不確定性很大，也凸顯韓國半導體過於依賴三星電子和SK海力士。
報導提到，過去半導體產業透過「美國設計，日本、歐洲設備、東亞製造」而實現全球分工，現在各國都為了吸引半導體設廠而打拚，開啟供應鏈競爭，韓國產業研究院副研究委員慶熙權並警告，未來30年將是美國從亞洲回收尖端製造的時間。